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Яровая возглавила рейтинг самых полезных депутатов Госдумы

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© Фото: ntv.ru

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Она лидирует по индексам народного голосования и медийности.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая возглавила рейтинг активности депутатов нижней палаты. Первый интегральный рейтинг под названием «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» составили политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, передает ТАСС.

В первую тройку также вошли два других «единоросса» - Сергей Неверов и Павел Крашенинников.

Коэффициент полезности этого рейтинга складывается из четырех индексов: народного голосования, упоминаемости в СМИ, активности парламентария в работе Госдумы и экспертного индекса работы в регионе - эксперты оценивают работу депутата с жителями, властями и местными элитами.

Яровая лидирует по индексам народного голосования и медийности. По индексу активности в Госдуме первое место занимает Олег Нилов. По индексу работы лучший результат показал Неверов.

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Больше всего голосов по индексу народного голосования получили «единороссы» Неверов, Петр Толстой, Алена Аршинова, Наталья Поклонская и Владимир Бурматов.

По индексу медийной активности после Яровой следуют Поклонская, Неверов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Иосиф Кобзон и Виталий Милонов.

Из рейтинга были исключены спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех четырех думских фракций: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), так как «их оценки значительно опережали всех».

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