Названы претензии ВАК в диссертации Мединского

Министр образования Ольга Васильева уверена, что в диссертации Мединского нет плагиата, сообщает РИА "Новости" "Через 2-3 недели это будет рассматриваться. Но я сразу хочу подчеркнуть, что там было положительное решение двух (диссертационных) советов. А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть", — сказала Васильева.

Накануне, 2 октября, экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК), в понедельник рекомендовавший лишить министра культуры РФ Мединского ученой степени доктора исторических наук, нашел в диссертации чиновника множество недостатков.

Так, эксперты сочли странным название диссертации "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.". Они отметили, что объективность в освещении одного государства, социума, культуры представителями других "в принципе не достижима", передает Коммерсант.

Члены экспертного совета раскритиковали научный принцип, сформулированный в работе: "Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда". "Это ложное положение, входящее в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма, — считают историки.— Критерии достоверности исторического исследования определяются принципами и методами, имеющими универсальный характер, не зависящими от национальной принадлежности исследователя".

Эксперты ВАК уверены, что пытаясь доказать необоснованность высказываний иностранцев, нынешний глава Минкульта часто ссылался на русские летописи. При этом он, по их словам, не учитывал, что летописи "нуждаются в специальной источниковедческой критике и перекрестной проверке". в ВАК обвинили министра в том, что он анализировал лишь источники, подтверждающие его точку зрения.

Среди других недостатков диссертации члены экспертного совета назвали отсутствия свидетельств Августина Мейерберга, Якова Рейтенфельса, Андрея Роде, лейб-медика царя Алексея Михайловича Самуэля Коллинза, Фуа де ла Невилля, Патрика Гордона и других иностранцев, описывающих Россию в заявленный в диссертации период. Мединский, по мнению экспертов, проигнорировал и "значительное количество современных исследований проблемы".

Главной претензией к диссертации стало то, что Мединский в ней "не открывает ничего нового". То, что многие иностранцы в своих сочинениях "были тенденциозны" и писали "под влиянием определенной политической конъюнктуры", известно российской исторической науке еще с 1866 года благодаря классическому труду Владимира Ключевского "Сказания иностранцев о Московском государстве".

Окончательное решение по поводу ученой степени Мединского примет президиум ВАК на заседании 20 октября.

Читайте также:

Мединский о «Рашке-говняшке», кровожадной Европе и «гомосексуалисте Чайковском»

Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков".

В апреле 2016 года группа ученых подала в министерство образования и науки заявление с просьбой лишить Мединского степени доктора наук. Авторы заявления указывали, что в диссертации Мединского есть грубейшие фактические ошибки, отсутствуют доказанные научные выводы, слабо изучены письменные источники и литература по теме.

В июле 2017 года диссертационный совет Белгородского университета признал научной докторскую диссертацию министра культуры РФ.