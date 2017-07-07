Мединский о «Рашке-говняшке», кровожадной Европе и «гомосексуалисте Чайковском»

Диссертационный совет Белгородского университета признал научной докторскую диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского. «За сохранение ученой степени Мединскому проголосовали 19 членов совета, против - никто, а трое воздержались.

В апреле прошлого года доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Еруслаимский, а также кандидат филологических наук, эксперт "Диссернета" Иван Бабицкий потребовали от министерства образования России лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук.

Они предъявили ряд претензий к докторской диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", которая была защищена в 2011 году в диссертационном совете Российского государственного социального университета (РГСУ).

Авторы заявления указывали, что в диссертации Мединского есть грубейшие фактические ошибки, отсутствуют доказанные научные выводы, слабо изучены письменные источники и литература по теме.

«Санкт-Петербург.ру» собрал пять наиболее ярких и неоднозначных высказываний доктора наук Владимира Ростиславовича Мединского.

О «конченых мразях»

В октябре прошлого года перед показом фильма о событиях времен Великой Отечественной войны «28 панфиловцев», который был организован для президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, министр культуры высказал свое мнение о тематике кинофильма

«Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что даже, если бы эта история (про 28 панфиловцев - прим.) была выдумана от начала и до конца, даже, если бы не было Панфилова, даже, если бы не было ничего — это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают — мрази конченые», - заявил Мединский.

В свою очередь сразу несколько российских историков, которые ставят под сомнение подлинность истории, рассказанной в фильме, заявили, что таковыми себя не считают. «Миф, даже самый замечательный, не может быть важнее для историка, чем историческая правда», - заявил академик РАЕН Владимир Лавров.

Об инквизиции

«Вся кровь русской истории за века — это день-два работы одного инквизиционного трибунала. Месяц жизни Елизаветы Великой. И не вам нас учить, господа!», - эти слова есть в одной из книг министра культуры, в которой он попытался разрушить негативные штампы о России.

Продолжая борьбу со штампами, Мединский в одном из интервью заявил, что считает расхожее утверждение о плохих дорогах в России историческим мифом.

Фото: Medialeaks

Также, по мнению Мединского, в России никогда не было и антисемитизма. «Великорусский антисемитизм - вещь сильно надуманная. Сильно надуманная история с притеснением евреев даже в царской России. Об этом много любят говорить - о черносотенцах, о погромах, - но это все были вещи штучные и не массовые», - заявил чиновник в одном из интервью.

О недоказанности гомосексуальности

Продолжая тему стереотипов о России, министр культуры попытался опровергнуть информацию о гомосексуальности российского композитора Петра Чайковского.

«Нет никаких доказательств, что Чайковский был гомосексуалистом. Чайковский был величайшим русским композитором - это факт» -, заявил он в ответ на новость о том, что в сценарии к фильму Кирилла Серебренникова «Чайковский» есть намеки на гомосексуальность композитора.

Конечно же, эту фразу подхватили некоторых российские СМИ, выдав заявление Мединского как «сильный мужской поступок».

О странных сокращениях

По мнению Мединского, министерство культуры сделало правильно, что сократило количество грамот и благодарностей. Само введение нового знака «За заслуги в области российской культуры» можно трактовать и как борьбу с некрасивыми сокращениями.

«Ввели новый знак "За заслуги в области россий­ской культуры"… Что касается "заслуженного работника культуры", мы бы хотели, чтобы прежнее сокращение "засрак" забылось». - уточнил Мединский

При этом министр культуры считает, что авторитет этого звания удалось поднять на должный уровень.

Фото: НТВ

Об отечественном кино

Эта цитата министра культуры РФ стала, пожалуй его самой известной:

«В чем я не вижу смысла - это снимать фильмы на деньги Министерства культуры, которые оплевывают выбранную власть, даже не критикуют. Это про тех, кто снимает кино по принципу "Рашка-говняшка". Зачем? Какой-то государственный мазохизм. Этого мы делать не будем, в остальном поддерживаем широкий спектр фильмов».

Так Мединский объяснил, почему кинокартины, «дискредитирующие образ России», будут лишены государственного финансирования.

Позже министр культуры извинился за свои слова. «Я приношу извинение за, может быть, не очень корректный термин. Я процитировал известных интернет-блогеров, которые пишут об этом. Никак не думал, что кто-то подслушает и начнет тиражировать. Но, по сути, от своих слов не отрекаюсь», — сказал Мединский на встрече с депутатами ГД