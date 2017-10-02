Мединского рекомендовали лишить ученой степени

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проголосовал за лишение министра культуры Владимира Мединского ученой степени, написал в фейсбуке член «Диссернета» Иван Бабицкий.
"Только что Экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского учёной степени доктора исторических наук", — пишет Бабицкий.
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Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков".
В апреле 2016 года группа ученых подала в министерство образования и науки заявление с просьбой лишить Мединского степени доктора наук. Авторы заявления указывали, что в диссертации Мединского есть грубейшие фактические ошибки, отсутствуют доказанные научные выводы, слабо изучены письменные источники и литература по теме.
В июле 2017 года диссертационный совет Белгородского университета признал научной докторскую диссертацию министра культуры РФ.