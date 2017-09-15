Депутат петербургского ЗакСа просит ФСБ запретить чиновникам пользоваться айфонами

Депутат Заксобрания Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев предложил запретить некоторым госслужащим и работникам ВПК использовать смартфоны компании Apple. С таким предложением он обратился к руководителю ФСБ Александру Борникову, передает «Деловой Петербург».

Депутат считает, что это должно быть ответом на запрет в США чиновникам использовать антивирусы российской компании «Лаборатория Касперского».

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«Я считаю, что нам необходимо ввести меры в ответ на очередные западные санкции, потому что они уже наносят удар по российским технологиям, на которые, кстати, достаточно большой спрос, в том числе и в США», - заявил Цивилев.

Четыре года назад, в сентябре 2013 года, с подобным предложением выступал его однопартиец тогда еще депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов. Тогда парламентарий предполагал, что iPhone 5s может шпионить за своими пользователями с помощью сканера отпечатков пальцев.