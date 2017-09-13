iPhone 8 и iPhone X: что нового и что смешного

Глава компании Apple Тим Кук вечером 12 сентября презентовал сразу три новых айфона - iPhone 8, iPhone 8+ и iPhone X («десять»), а также умные часы Apple Watch. Если iPhone 8 и iPhone 8+ - это просто улучшенная версия седьмого айфона, то iPhone X - совершенно новая модель.

Корпус iPhone 8 и iPhone 8+ выполнен полностью из стекла, телефон поддерживает беспроводную зарядку Qi формата, процессором выступает новый чип A11 Bionic. Модель выполнена в сером, серебряном и золотом вариантах.

iPhone 8 и iPhone 8+. Фото: Stephen Lam / Reuters

В iPhone X гигантский экран, стеклянный корпус, нет кнопки «Домой» и Touch ID - вместо нее появилась система распознавания лица пользователя. Кроме того, у него дисплей Super-Retina OLED и доступна беспроводная Qi зарядка.

iPhone X будет продаваться в России лишь с 3 ноября от 999 долларов, стоимость версии на 64гб составит 79 тыс. 990 рублей, пишет «Медуза».

iPhone X. Фото: «Медуза»

Фото: «Медуза»

Apple также презентовала новые Apple Watch Series 3 со встроенной мобильной связью. Отдельной фишкой стала возможность прослушивания музыки через стриминг, а Siri научилась отвечать голосом. На презентации Тим Кук заявил, что Apple Watch опередили Rolex по продажам и теперь номер один в мире.

Часы с мобильной связью будут стоить от 399 долларов, без - от 329 долларов. Первое поколение подешевеет до 249 долларов. В России часов с мобильной связью пока не ожидается. Кроме того, на презентации представили удобную зарядную станцию для всех новых устройств Apple - Air Power.

Apple Watch. Фото: Stephen Lam / Reuters

Apple - Air Power. Фото: Stephen Lam / Reuters

Пользователи интернета уже начали шутить о новых функциях и дороговизне новых продуктов Apple:

Фото: MDK

Фото: MDK

Фото: MDK

Фото: MDK

Фото: MDK