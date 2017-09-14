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Дочь Пескова поймали на плагиате в статье для Forbes

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© Фото: stpellegrino / instagram.com

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Из ранее опубликованных материалов взяты целые абзацы.

Статья дочери пресс-секретаря президента России Елизаветы Песковой «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование», опубликованная накануне в Forbes, содержит в себе элементы плагиата. Об этом сообщил доцент департамента медиа НИУ ВШЭ Оксана Силантева на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что прогнав статью Песковой через систему «Антиплагиат», она увидела, что целые абзацы текста заимствованы из ранее опубликованных материалов.

«Один абзац скопирован из публикации «Мел». Про образование — человеческим языком, написанной по мотивам материала BBC в прошлом году, — пишет Силантева. — Куски по истории дистанционного обучения взяты из материала 2011 года и совсем чуть-чуть подправлены формулировки»

Также в тексте нашлось 9% текста, списанного из реферата по педагогике 2012 года. 

Как добавила Силантева, после публикации поста ей довелось пообщаться с редактором, опубликовавшим материал Песковой. «Лучшее, что можно было сделать в ситуации, — сделано. Проставлены ссылки в местах наибольшего заимствования», — резюмировала она.

Ранее Елизавета Пескова уже привлекала внимание общественности своими высказываниями в соцсетях. Так, в начале июня она опубликовала пост, в котором назвала своего отца главным миллиардером и вором России. Ироничный пост девушка разместила в своем Instagram в ответ на критику в свой адрес.  «Час откровения настал. Я — Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства», — сообщила Пескова в своем Instagram/

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