Коммерсантъ: Путин объявит об участии в выборах в конце осени

В Кремле практически завершили подготовку стратегии президентской кампании Владимира Путина, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Планируется, что выдвижение Путина в участники президентской гонки пройдет в два этапа. В ноябре он даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, а формат этого события будет напоминать «Прямую линию президента».

«Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно»,— сообщает источник издания.

В числе возможного фона выдвижения Путина перечисляются такие события как День памяти жертв политических репрессий (30 октября), форум «Сообщество», который традиционно организует Общественная палата (2–3 ноября), День народного единства (4 ноября) и 100-летие революции (7 ноября).

В рамках второго этапа Путин будет выдвигаться юридически как самовыдвиженец. Вероятно, сбором подписей будет заниматься актив партии «Единая Россия».

Как сообщалось ранее, президентские выборы могут пройти 18 марта в день подписания договора о присоединении Крыма к РФ.