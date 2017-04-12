Госдума одобрила проведение президентских выборов в годовщину присоединения Крыма

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о переносе даты президентских выборов в 2018 году и отмене открепительных удостоверений, сообщает РИА Новости.

"За" проголосовало 333 депутатов, "против", один парламентарий воздержался. Перенести дату проведения голосования предлагается с 11 марта на 18 марта

Презже, 3 марта, сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок, предусматривающий, в числе прочего, перенос голосования на президентских выборах в 2018 году.

В законе предлагается прописать, что, если воскресенье, в которое должны пройти выборы, "приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день", то выборы переносятся на неделю. Поправка дает возможность провести выборы президента в 2018 году не 11, а 18 марта.

Ранее, 7 марта, о том, что выборы президента России в 2018 году необходимо провести в день присоединения Крыма - 18 марта - сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин..

В 2014 году, 17 марта, президент Владимир Путин подписал указ о включении Республики Крым и города Севастополя в состав России. Договор о вхождении в РФ был подписан 18 марта.