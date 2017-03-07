Выборы президента России предлагают провести в день присоединения Крыма

Выборы президента России в 2018 году предлагают провести в день присоединения Крыма - 18 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Он считает такую идею перспективной и поддерживает ее. Володин пояснил, что 18 марта в 2018 году будет воскресенье, и по закону выборы главы государства могут быть назначены на этот день.

«А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, - это очень хорошо», - отметил Володин.

Согласно закону «О выборах президента РФ», первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. В 2018 году по этому закону выборы президента должны проходить 11 марта 2018 года, пишет «Медуза».

В 2014 году в Крыму был проведен референдум, большинство участников которого, как объявили власти полуострова, проголосовали за независимость. За пределами Крыма и РФ результаты референдума законными признаны до сих пор не были. Договор о вхождении Крыма в РФ был подписан 18 марта.

Сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок, предусматривающий, в числе прочего, перенос голосования на президентских выборах в 2018 году. В законе предлагается прописать, что, если воскресенье, в которое должны пройти выборы, «приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день», то выборы переносятся на неделю. Поправка дает возможность провести выборы президента в 2018 году не 11, а 18 марта.