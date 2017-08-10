Удальцов: Я не буду голосовать за Навального

Вышедший на свободу лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов дал пресс-конференцию в столичном «Росбалте», на которой рассказал о своим политических планах и дал оценку сегодняшней оппозиции в России.

Оппозиционер не намерен поддерживать Алексея Навального, с которым в 2011 и 2012 годах организовывал масштабные митинги в Москве. При этом Удальцов уточнил, что хоть и не намерен за него голосовать, в общем протестное движение поддержать готов.

«Но я резко против того, чтобы нас использовали как пушечное мясо в своих интересах и сговорах, это не пройдет, на нас не рассчитывайте. А так, мы готовы к взаимодействию, если протест адекватен и проходит под правильными лозунгами, мы всегда в нем будем участвовать», – добавил координатор «Левого фронта».

Удальцов заявил, что готов поддержать некое свежее лицо от объединенной оппозиции. По его мнению, залог успеха оппозиционных сил сейчас заключается в том, чтобы объединиться и выставить на президентские выборы нового кандидата.

«В обществе есть определенная усталость от тех лиц, которые сейчас представляют оппозицию. Их мудрость сейчас заключается в том, чтобы провести внутренний праймериз и найти нового кандидата», – сказал политик, уточнив, что это должен быть единый кандидат от левых сил на выборах президента в 2018 году.

По его словам, сейчас оппозиционная коалиция развалена. Удальцов хочет взяться за ее объединение. «Это не значит, что мы должны брататься, но по каким-то базовым вопросам мы должны взаимодействовать», — заключил оппозиционер.

Он также уточнил, «Левый фронт» будет пытаться взаимодействовать с парламентскими левыми партиями. «Они заплыли жиром. Консолидация левых, взаимодействие с европейскими левыми, с американскими, которые сегодня поднимают голову», — добавил Удальцов, отметив, что намерен в ближайшее время провести встречу с руководителями левых организаций.

Удальцов уточнил, что за годы в изоляции его мировоззрение никак не поменялось. «За те годы, что я находился в изоляции, несмотря на то, что произошли события на Украине, был присоединен Крым, и вроде бы появились возможности для того, чтобы власть трансформировалась, стала действовать в интересах большинства», — заявил лидер «Левого фронта».

По его словам, он остается в «жесткой оппозиции к нынешней власти». «Я считаю, что сегодня задача реальной оппозиции в РФ — осуществить тот самый левый поворот, на который есть запрос во всем мире, потому что альтернатива — либо деградация, либо приход правых популистов», — уточнил Удальцов.

«Сегодня мы не должны вставать на позицию поддержки власти лишь потому, что на нее ополчился Запад. В то же время оппозиция не должна обращаться к Западу с просьбой о помощи. Есть запрос на третью силу — лево-патриотическая, не прозападная, но критично настроенная к власти в России», — добавил политик.

Удальцов вышел из колонии во вторник, 8 августа. Он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в 2014 года за организацию беспорядков во время митинга на Болотной площади в 2012 году. Весной 2016 года суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении оппозиционера.