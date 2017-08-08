Сергей Удальцов вышел из колонии

Осужденный по делу о массовых беспорядках на Болотной площади Москвы оппозиционер Сергей Удальцов вышел на свободу из колонии общего режима в Тамбовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга

Известно, что в среду, 9 августа, лидер «Левого форта» даст пресс-конференцию в Москве. «Удальцов расскажет всю правду о "Болотном деле", о ситуации в российских тюрьмах, а также выскажет свое мнение о перспективах российской оппозиции», — говорится в анонсе на странице политика.

Удальцов был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в 2014 года за организацию беспорядков во время митинга на Болотной площади в 2012 году. Весной 2016 года суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении оппозиционера.