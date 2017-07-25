Губернатор Полтавченко пообещал зачистить комитет по строительству от «жулья»

За первое полугодие 2017 года адресная инвестиционная программа в Петербурге была исполнена всего на 24,6%, но на нее было потрачено 21,4 млрд рублей. Об этом в ходе заседания Смольного заявил председатель комитета финансов Алексей Корабельников, и это вызвало гневный отклик градоначальника Георгия Полтавченко.

В свою очередь председатель комитета по строительству Сергей Морозов сообщил, что ему досталось «тяжелое наследство», из-за чего приходится заново проводить экспертизы и передвигать сроки ввода объектов в эксплуатацию. «У нас большое количество расторжений контрактов, но сейчас мы заканчиваем зачистку от недобросовестных подрядчиков», — добавил глава комитета.

«Заканчивайте, иначе я по итогам года зачистку начну, только в вашем комитете. А то у вас, особенно по объектам социальной инфраструктуры, творится какой-то кавардак. Постоянно какое-то жулье там появляется. Надо их отсекать на начальном этапе. В городе есть ряд приличных строительных организаций, с которыми надо работать», — передает слова Полтавченко «Росбалт».

В апреле комитет по строительству покинул его глава Владимир Левдиков. Он занимал эту должность с июля 2015 года.