Комитет по строительству Смольного покидает Владимир Левдиков

Первый заместитель главы комитета по строительству Владимир Левдиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным СМИ, своего поста он лишился еще 10 апреля, но официально эту информацию глава комитета Сергей Морозов озвучил лишь в пятницу, 14 апреля.

Левдиков занимал эту должность с июля 2015 года.

Владимир Левдиков работал в команде нынешнего вице-губернатора Игоря Албина с 2000 года. Начинал на посту заместителя генерального директора Российского дорожного агентства (до его прихода этот пост занимал сам нынешний вице-губернатор). После Левдиков был заместителем губернатора Костромской области, а с 2012 по 2014 год в Минрегионе — сначала на посту главы департамента госполитики в сфере строительства и архитектуры, а позже — департамента контроля за реализацией госпрограмм.