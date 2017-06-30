Милонов просит Полтавченко ускорить процесс реновации в Петербурге

Депутат Государственный думы и экс-депутат петербургского Заксобрания Виталий Милонов обратился к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко с просьбой ускорить процесс реновации жилья в городе на основе московского опыта, передает РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки поправок к действующему закону Петербурга о развитии застроенных территорий на основе последнего московского опыта. Данная мера позволит модернизировать петербургскую нормативно-правовую базу в данной сфере, ускорить процесс реновации и снять социальную напряженность среди населения, недовольного затягиванием сроков реализации по этому вопросу», — говорится в обращении единоросса Милонова.

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По его мнению, действующий закон о реновации не во всех случаях позволяет совпадать ожиданиям жителей города с реализацией планов.

Совет Федерации в среду, 28 июня, одобрил закон о реновации жилищного фонда Москвы. Документ предусматривает снос ветхих пятиэтажек и переселение жителей в новые дома. Обсуждение этого закона сопровождалось многочисленными акциями протеста недовольных жителей столицы.