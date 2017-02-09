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"Воин-В" обратится в Смольный с просьбой продлить сроки реновации

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© Фото: BSN.ru

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По мнению директора компании, трудности с оформлением строительной документации не позволяют управиться в срок.

Строительная компания "Воин-В" намерена обратиться в правительство Петербурга с просьбой продлить сроки выполнения пилотного проекта по развитию застроенной территории. По мнению ее директора Олега Глущенко, успеть в отведенные сроки невозможно из-за того, что многие аспекты проекта входят в противоречие с действующим законодательством.

"Из-за этого порой требуется дополнительное время, чтобы привести в соответствие с реалиями некоторые подзаконные акты. Вторая проблема заключается в сильной забюрократизированности процедуры оформления строительной документации. Срок оформления документов дольше самого строительства дома", - заявил Глущенко.

По его словам, СК "Воин-В" не приходится рассчитывать на поддержку из бюджета: в Санкт-Петербурге на реновацию хрущевок требуется порядка двухсот миллиардов рублей.

СК "Воин-В" в конце 2008 заключила инвестиционный договор с правительством Петербурга на реализацию пилотного проекта по развитию застроенной территории в пределах кварталов 2А и 2Г района Ульянки и расселению хрущевок в Кировском районе Санкт-Петербурга. Новое строительство, снос и расселение 15-ти хрущевок по закону должны занять не более 9 лет. 

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Ранее с аналогичной просьбой продлить программу развития 22 кварталов города до 2029 года к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко обратилась компания "СПб Реновация", которая  вместе с "Воин-В" занимаются проектом реновации.

Контракт с "СПб Реновация" рассчитан до 2019 года. К этому времени необходимо будет расселить около 150 тыс. жителей, снести более 1,1 тыс. хрущевок и построить почти 7,2 млн кв. м жилья на территории 22 кварталов. Тем не менее, за восемь лет программа реновации была выполнена на 0,78%. 

По факту к 2019 году проект будет выполнен не более чем на 10%. Кроме того, 11 из 22 кварталов находятся в так называемой красной зоне. Их невозможно начать развивать из-за отсутствия стартовых пятен для строительства первого дома и запуска процесса расселения хрущевок.

Неоднократно о необходимости отмены проектов планировки различных кварталов заявляли градозащитники. В начале ноября 2016 года активистам удалось добиться отмены проекта планировки территории между Лиговским проспектом, Расстанной, Тамбовской и Прилукской улицами. По программе реновации под расселение пошли только четыре из 29 домов в квартале, а на их месте планировалось возвести 12 домов.

При этом в конце января  2017 года Городской суд признал законным выделение участка для реновации хрущевок в Ульянке, который находится рядом с домом по улице Лени Голикова, 15. На нем компания "Воин В" возводит ЖК "Бенуа - 2.

Активисты пытались отменить распоряжение комитета по земельным ресурсам от 2011 года. Они доказывали, что на участке, прилегающему к парку Александрино, существует пруд, а водные объекты - федеральная собственность Кроме того, земля, выделенная под застройку, относится к придомовой территории уже существующих девятиэтажных домов. Участки для них выделялись еще в 1968 году.

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