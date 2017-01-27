Суд признал законным выделение участка для реновации Ульянки

Городской суд признал законным выделение участка для реновации хрущевок в Ульянке. Активистам "Спасем Александрино" не удалось оспорить выделение участка на улице Лени Голикова, суд отказал им в иске.

Суд признал законным утверждение границ участка рядом с домом по улице Лени Голикова, 15. На нем компания "Воин В" возводит ЖК "Бенуа - 2" по программе реновации, пишет "Фонтанка.ру".

Активисты пытались отменить распоряжение комитета по земельным ресурсам от 2011 года. Они доказывали, что на участке существует пруд, а водные объекты - федеральная собственность

Кроме того, земля, выделенная под застройку, относится к придомовой территории уже существующих девятиэтажных домов. Участки для них выделялись еще в 1968 году.

В мае 2016 Куйбышевский районный суд встал на сторону активистов, однако теперь это решение отменил Городской суд.

Право на реновацию прилегающих к парку Александрино кварталов 2А и 2Г Ульянки ООО "Воин-В" получила в 2008 году. На земельном участке площадью 22,7 гектара, ограниченном улицей Лени Голикова, парком и проспектом Стачек, по контракту со Смольным, к 2021 году вместо хрущевок должны появиться новые жилые дома.

В снос 15 домов и строительство 12 новых компания вложила 103,5 млн рублей (они были перечислены в бюджет города). При этом местные жители утверждают, что реновация свелась к уплотнительной застройке. По их словам, компания уже построила в квартале три дома, но не расселила ни одного.

В сентябре 2916 года активисты начали собирать подписи за отставку вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Они организовали кампанию "Албин, давай, до свиданья!" и намерены обратиться с требованием немедленной отставки Албина к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.