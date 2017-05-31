Стала известна рабочая программа Путина на ПМЭФ-2017

На сайте Кремля опубликована рабочая программа президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2017, который официально откроется в Северной столице в четверг, 1 июня.

В первый день Форума Путин планирует провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которых планируется обсудить укрепление российско-индийского партнерства, а также расширение торгово-экономического сотрудничества.

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В этот же день состоится традиционная встреча Владимира Путина с руководителями международных информагентств, а также пройдут переговоры с активом международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.

На следующий день, 2 июня, запланировано участие Путина в пленарном заседании ПМЭФ. На нем помимо президента РФ выступят премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон.

В заключительный день ПМЭФ, 3 июня, президент РФ будет присутствовать на презентации арктического танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" – судна уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта "Ямал СПГ".

Для участия в ПМЭФ-2017 зарегистрировались более пяти тыс. человек. Темпы регистрации превышают показатели прошлого года на 15%. в качестве партнеров форума свое участие подтвердили 62 компании. Журналисты из 35 стран мира подали 2,5 тыс. заявок на аккредитацию.