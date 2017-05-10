Полтавченко представил правительству нового вице-губернатора Серова

Губернатор Георгий Полтавченко представил правительству Петербурга нового вице-губернатора Константина Серова.

Градоначальник заявил, что Серов «продолжит активно работать ради интересов города Санкт-Петербурга, так же, как он работал на прежних постах».

Серов будет курировать деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, а также администрации районов.

«Служу России и Санкт-Петербургу», — заявил новый вице-губернатор.

Ранее, 3 мая, депутаты городского Законодательного собрания одобрили кандидатуру Серова. За назначение проголосовали 32 парламентариев, против - 13, четверо воздержались.

Константин Серов был депутатом пяти созывов парламента Петербурга, а в мае 2013 года был назначен главой администрации Невского района. До Серова за молодежную политику Северной столицы отвечал вице-губернатор Александр Говорунов.

Обязанности главы администрации Невского района с 4 мая возложены на первого заместителя Сергея Оверчука.





