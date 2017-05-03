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Путин Эрдогану: Не хотят твои работать

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© Фото: kremlin.ru

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Президент России пошутил над турецкими дипломатами.

После того, как во время переговоров президента РФ и турецкого лидера не все дипломаты успели занять свои места, Владимир Путин обратился к Реджепу Эрдогану и сказал о его подчиненных "Не хотят твои работать".

С такой шутки начались переговоры в госрезиденции президента России "Бочаров ручей", которая находится в Сочи.

Ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся, заявил президент Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции.

По словам российского президента, в ходе встречи была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле, и фактически можно говорить, что введенные ранее ограничения сняты.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили вопросы поставок в Турцию зенитного ракетного комплекса С-400, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В последний раз президенты встречались 10 марта в Кремле. Тогда Путин и Эрдоган отметили, что Россия и Турция вернулись на путь партнерского взаимодействия.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал о том, что в первые месяцы 2017 года спрос на бронирование летних туров в Турцию вырос в несколько раз.

Прежде воздушное сообщение России и Турции было ограничено с ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. Тогда турецкая сторона заявляла, что истребитель нарушил границу и влетел на территорию Турции. Кремль настаивал на том, что Су-24 границ не нарушал. Один из пилотов судна был спасен в ходе спецоперации, второго во время спуска на парашюте расстреляли боевики.

Бойкотировать отдых в Турции тогда призывали пользователи соцсетей, размещая посты о недопустимости отдыха во "вражеском государстве".

С 16 по 22 июля 2016 регулярные полеты в Турцию также были запрещены из-за попытки военного переворота в государстве.

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