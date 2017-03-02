Россияне вновь скупают туры в Турцию

В первые месяцы 2017 года спрос на бронирования летних туров в некоторые зарубежные страны вырос в несколько раз, сообщает «Коммерсант».

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, спрос на такие направления, как Турция, Кипр, Болгария, Греция и Испания, вырос в 1,5-4 раза по сравнению с 2016 годом. В случае с Турцией, на которую сейчас приходится до 50% организованных туров на лето, спрос превысил показатели докризисного 2014 года.

По прогнозам НТК «Интурист», суммарный организованный турпоток в Турцию из России в этом году может составить 2,5-3 млн человек. В пиковый 2014 год этот показатель составлял 3,5 млн туристов.

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Также отмечается, что значительно увеличился спрос самостоятельных путешественников на поездки на период февральских и мартовских праздников.

Рост популярности выездных направлений влияет на внутренний рынок, где спрос на туры сократился на 5%. При этом в 2016 году лидером раннего бронирования был демонстрировавший рекордный спрос внутренний рынок.

Воздушное сообщение России и Турции было ограничено с ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. Тогда турецкая сторона заявляла, что истребитель нарушил границу и влетел на территорию Турции. Кремль настаивал на том, что Су-24 границ не нарушал. Один из пилотов судна был спасен в ходе спецоперации, второго во время спуска на парашюте расстреляли боевики.

Бойкотировать отдых в Турции тогда призывали пользователи соцсетей, размещая посты о недопустимости отдыха во "вражеском государстве".

С 16 по 22 июля 2016 регулярные полеты в Турцию также были запрещены из-за попытки военного переворота в государстве.