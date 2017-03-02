  • 2 Март 2017
USD 02.03.2017 58.3776 +0.4149
USD ММВБ 10:17 58.13160  
EUR 02.03.2017 61.5417 +0.1534
EUR ММВБ 10:17 61.3550  
Нефть($) 02.03.2017 56.10 0.39
Нефть(p) 02.03.2017 3274.98 +45.88

Россияне вновь скупают туры в Турцию

Автор:


© Фото: tourinfo.ru

Темы дня

На этапе раннего бронирования вырос спрос на зарубежные направления.

В первые месяцы 2017 года спрос на бронирования летних туров в некоторые зарубежные страны вырос в несколько раз, сообщает «Коммерсант».

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, спрос на такие направления, как Турция, Кипр, Болгария, Греция и Испания, вырос в 1,5-4 раза по сравнению с 2016 годом. В случае с Турцией, на которую сейчас приходится до 50% организованных туров на лето, спрос превысил показатели докризисного 2014 года.

По прогнозам НТК «Интурист», суммарный организованный турпоток в Турцию из России в этом году может составить 2,5-3 млн человек. В пиковый 2014 год этот показатель составлял 3,5 млн туристов.

Читайте также:

Минтранс РФ готов открыть регулярные рейсы в Египет

 

Также отмечается, что значительно увеличился спрос самостоятельных путешественников на поездки на период февральских и мартовских праздников.

Рост популярности выездных направлений влияет на внутренний рынок, где спрос на туры сократился на 5%. При этом в 2016 году лидером раннего бронирования был демонстрировавший рекордный спрос внутренний рынок.

Воздушное сообщение России и Турции было ограничено с ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24. Тогда турецкая сторона заявляла, что истребитель нарушил границу и влетел на территорию Турции. Кремль настаивал на том, что Су-24 границ не нарушал. Один из пилотов судна был спасен в ходе спецоперации, второго во время спуска на парашюте расстреляли боевики.

Бойкотировать отдых в Турции тогда призывали пользователи соцсетей, размещая посты о недопустимости отдыха во "вражеском государстве".

С 16 по 22 июля 2016 регулярные полеты в Турцию также были запрещены из-за попытки военного переворота в государстве.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    Лучшее в Петербурге

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm