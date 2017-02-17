  • 17 Февраль 2017
USD 17.02.2017 57.1507 +0.3788
USD ММВБ 11:17 57.57710  
EUR 17.02.2017 60.6540 +0.6291
EUR ММВБ 11:17 61.4400  
Нефть($) 17.02.2017 55.76 +0.11
Нефть(p) 17.02.2017 3186.72 +27.36

Путин назвал ротацию губернаторов естественным процессом

Автор:


© Фото: rusvesna.su

Темы дня

Президент России встретился с бывшими главами регионов.

В четверг вечером, 16 февраля, президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей.

«Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем»,— заявил присутствовавшим Путин.

По его словам, за годы работы бывших губернаторов регионы изменились в лучшую сторону.

«Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает — и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов»,—  отметил президент страны.

За последние дни кадровые перестановки произошли сразу в нескольких регионах. Так 6 февраля в отставку ушел глава Пермского края Виктор Басаргин, 8 февраля — глава Бурятии Вячеслав Наговицын, 13 февраля — губернатор Новгородской области Сергей Митин, 14 февраля сложил полномочия глава Рязанской области Олег Ковалев, а 15 февраля — губернатор Карелии Александр Худилайнен.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)

    Растопить ледяное сердце теплом своей любви и получить билеты в Амстердам, найти Квартал красных фонарей в Петербурге, провести праздник, глядя на звезды, или устроить свидание-прогулку на лошадях - это и многое другое в афише «Санкт-Петербург.ру» к самому романтичному дню в году.

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm