  • 6 Февраль 2017
USD 04.02.2017 59.3137 -0.6721
USD ММВБ 14:17 58.82350  
EUR 04.02.2017 63.8156 -0.9151
EUR ММВБ 14:17 63.2320  
Нефть($) 06.02.2017 56.77 +0.09
Нефть(p) 06.02.2017 3367.24 -32.76

В Кремле прокомментировали заявление об увольнении губернаторов

Автор:


© Фото: bestmaps.ru

Темы дня

Ранее на возможные перемены указала газета "Ведомости".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что обновления губернаторского состава будет продолжено. «Это не кампания, это процесс, это постоянный ротационный процесс. Вы знаете, что сам президент неоднократно говорил, что это процесс обновления, собственно, это такая константа его линии, и очевидно, что эта линия будет продолжаться»,- передает слова Пескова «РИА Новости».

По сообщению пресс-службы Кремля, президент Путин уже отреагировал на желание губернатора Пермского края Виктор Басаргина уйти с поста главы региона. Указом президента врио губернатора назначен Максим Решетников. Прежде он руководил Департаментом экономической политики и развития Москвы.

Ранее губернатор Басаргин заявил о досрочном прекращении своих полномочий. «Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — уточнил глава региона.

В понедельник, 6 февраля, газета «Ведомости» сообщила, что в ближайшие дни Кремль намерен уволить сразу пять губернаторов. По словам источника издания, это решение обсуждали в кремлевском управлении внутренней политики на прошлой неделе.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm