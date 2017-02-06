В Кремле прокомментировали заявление об увольнении губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что обновления губернаторского состава будет продолжено. «Это не кампания, это процесс, это постоянный ротационный процесс. Вы знаете, что сам президент неоднократно говорил, что это процесс обновления, собственно, это такая константа его линии, и очевидно, что эта линия будет продолжаться»,- передает слова Пескова «РИА Новости».

По сообщению пресс-службы Кремля, президент Путин уже отреагировал на желание губернатора Пермского края Виктор Басаргина уйти с поста главы региона. Указом президента врио губернатора назначен Максим Решетников. Прежде он руководил Департаментом экономической политики и развития Москвы.

Ранее губернатор Басаргин заявил о досрочном прекращении своих полномочий. «Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — уточнил глава региона.

В понедельник, 6 февраля, газета «Ведомости» сообщила, что в ближайшие дни Кремль намерен уволить сразу пять губернаторов. По словам источника издания, это решение обсуждали в кремлевском управлении внутренней политики на прошлой неделе.