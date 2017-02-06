Ведомости: Кремль намерен уволить сразу пять губернаторов

В ближайшие дни Кремль намерен уволить сразу пять губернаторов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.

«Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов», - пишет издание.

По словам источника, это решение обсуждали в кремлевском управлении внутренней политики на прошлой неделе.

«Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын)», — отмечает газета.

По словам еще одного собеседника издания, ситуация в этих субъектах федерации «непростая и требует скорейшего принятия решений».

В управлении внутренней политики от комментариев отказались. При этом губернатор Пермского края Виктор Басаргин уже объявил о своей отставке, пишет «Интерфакс». По данным ТАСС, президент России Владимир Путин пока не принял его отставку, в Кремле пообещали отдельно сообщить об этом решении.