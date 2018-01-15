Явлинский собрал более 87 тыс. подписей для выдвижения в президенты

Штабы кандидата в президенты от партии «Яблоко» Григория Явлинского в 79 регионах России собрали 87,5 тыс. голосов в его поддержку, сообщили представители «Яблока».

Явлинский – кандидат от непарламентской партии, а значит, ему по закону нужно представить в Центризбирком 105 тыс. подписей. «Яблоко» планирует собрать больше автографов в поддержку Явлинского – 150 тыс.

Кандидат от непарламентской партии может представить в ЦИК 2,5 тыс. подписей от одного региона. Столько в поддержку Явлинского уже собрано в Калининградской, Кировской, Новгородской, Томской, Тульской и Челябинской областях.

Собранные автографы и другие документы для регистрации кандидата необходимо подать в ЦИК до 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.