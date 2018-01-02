В ЦИК поступило свыше 60 заявлений от кандидатов в президенты России

Документы на выдвижение в президенты России на предстоящих выборах подали 64 кандидата, причем большинство – самовыдвиженцы, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«С 18 декабря по сей момент в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в президенты, от 64 субъектов выдвижения – от 21 партии и 43 самовыдвиженцев», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

По ее словам, 1 января был последний день, когда в соответствии с законом можно было подать уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения. О таких мероприятиях надо уведомлять за пять дней, а срок подачи документов для выдвижения для самовыдвиженцев истекает 7 января.

«Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за пределы, которые установлены законом, кто не успел – тот не успел», – заключила Памфилова.

Глава ЦИК сообщила, что 13 партий, выдвинувших кандидатов, успешно прошли этап регистрации своих уполномоченных. Семь кандидатов от партий уже открыли специальные избирательные счета, из них один – лидер ЛДПР Владимир Жириновский – уже зарегистрирован кандидатом.

Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января, самовыдвиженцев – 7 января.