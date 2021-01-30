Порядок выплат пенсий в Ленобласти изменился

В Ленобласти изменили формат социальной доплаты к пенсии. Об этом сообщают в администрации регионального правительства.

Так, чтобы пенсия соответствовала прожиточному минимуму, доплаты будут осуществляться из регионального бюджета. Напомним, ранее средства исходили из федерального бюджета.

Кроме того, с 2021 года прожиточный минимум для Ленинградской области составляет 10 359 рублей. Федеральные значения ниже этих цифр.

Пенсионерам, которые начнут получать пенсию с этого года, необходимо обратиться в МФЦ. Тем жителям Ленобласти, которые уже получают пенсию, обращаться никуда не нужно, перерасчет произойдет автоматически.