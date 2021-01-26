В минувшем году Петербург потратил более 112 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников заявил на заседании правительства о расходах в борьбе с пандемией коронавируса за минувший год. Так, в 2020 году на эти цели было выделено 112, 8 млрд рублей.

Примечательно, что в эти цифры входит только минимальная оценка. В эту сумму не входят расходы федерального бюджета на финансирование здравоохранительных учреждений.

Кроме того, председатель добавил, что около 95,5 млн рублей было выделено только на создание новых мощностей для борьбы с вирусом COVID-19. К примеру, был построен новый корпус Госпиталя для ветеранов войн и был создан обсерватор в «Ленэкспо».