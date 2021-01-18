Стало известно, как в Петербурге зарабатывать от 250 тыс. в месяц

Сервис, занимающийся поиском работы, провел исследование, согласно которому в первом месяце нового 2021 года наиболее высокооплачиваемой в Петербурге стала профессия программиста.

Кроме того, удалось собрать топ должностей с наибольшей зарплатой: 250 тысяч рублей в месяц может получать разработчик Senior C#, а DevOps Engineer. Другие наиболее хорошо оплачиваемые вакансии также относятся к сфере IT.Так, программист PHP оценивается на рынке труда в 150-160 тысяч в месяц. Замыкают пятёрку вакансии системного аналитика и программиста «1С».

Для сравнения самая высокооплачиваемая вакансия этого месяца расположилась в Москве с зарплатной строкой в 300 тысяч рублей и больше.