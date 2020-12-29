Путин обсудил с председателем ФНПР индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

Ранее в Пенсионном фонде России говорили, что будут организованы выплаты январских пенсий. «Почте России» начали перечислять пенсии уже с 25 декабря. Также, с 28 декабря выплаты начали получать и кредитные организации, к которым относится и Сбербанк.

Стоит отметить, что те пенсионеры, которые получают пособия через банк, начнут получать пенсию с 29 декабря. Пенсионеры получающие деньги с почты — 29 и 30 декабря.