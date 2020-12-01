Россияне могут получить две пенсии в декабре

Данная информация была предоставлена заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Еленой Бибиковой.

Бибикова отметила, что в стране уже практикуется досрочная выплата пенсий и льгот за январь. Так, пенсионеры, которые получают выплаты с 1-3 января с помощью «Почты России», смогут забрать полные суммы за декабрь и январь сразу.

По словам Бибиковой, гражданам Российской Федерации, которые получают пенсионные выплаты после 9 числа, денежные средства будут доставлены вовремя. Работа «Почты России» будет возобновлена с 4 января.