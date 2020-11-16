Пациенты в коридорах и повязка вместо шапочки стали причиной штрафа для Елизаветинской больницы

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила о штрафе для СПб ГБУЗ «Городской больницы Святой преподобномученицы Елизаветы». Калининский районный суд признал больницу виновной из-за нарушений, которые были найдены в период пандемии, вызванной инфекцией коронавируса.

Дело в том, что здание, расположенное на улице Вавиловых, проходило проверку. В ходе нее выяснилось, что коек не хватило для пациентов и медперсонал был вынужден разместить больных в коридорах. Данное нарушение и привело к штрафу, однако нашлись и другие: в нескольких отделениях не обработали постельное белье, а один уборщик надел тканевую повязку вместо шапочки.

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей, хоть руководство и сообщило о финансовых затруднениях.