Минфин РФ пояснил, зачем Россия выделила кредит Белоруссии в 1,5 млрд долларов

Антон Силуанов, министр финансов РФ, уточнил причины, по которым Россия выделила 1,5 млрд долларов в кредит для Белоруссии. Так, министр считает, что с помощью предоставления этого займа Россия сможет поддержать не только белорусскую экономику, но и свою собственную.

Кроме того, он отметил, что кредит обеспечит расчеты перед поставщиками из России, а также это позволит забыть про задержки в оплате. Таким образом, интерес к данному процессу обоюдный. Силуанов также подметил, что россияне последнее время часто ругают правительство, которое в сложное для страны время выделяет деньги другим государствам, однако в данном случае нужно понимать, что речь идет об очень близком торговом и экономическим партнере России. К тому же, прецедентов со стороны Белоруссии еще не было, а значит можно считать эту сторону крайне надежной.