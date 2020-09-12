ЦБ сообщил о новом виде мошенничества с банковскими картами

Центробанк рассказал о новом выявленном виде кибер-мошенничества.

Преступники придумали следующую схему: обращаться с подмененных номеров клиентов банка в систему голосового меню одной из кредитных организаций. Оказалось, что, используя последние цифры банковских карточек, можно получить сведения о счетах жертв. В дальнейшем эти данные использовались, чтобы красть деньги с карт клиентов при помощи мошеннических звонков.

Причиной, почему эта схема стала возможной, стало несоблюдение одним из банков рекомендаций по защите конфиденциальной информации о клиентах. Уязвимость проявилось в том, что информацию стало возможным получить через систему интерактивного голосового меню.