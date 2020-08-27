Пенсионеры могут остаться без пенсии

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой ликвидации Пенсионного фонда России. Политик предлагает выплачивать пенсии напрямую из бюджета. Объясняет он это тем, что затраты ПФР на штат, офисы и IT-инфраструктуру не окупаются.

Кроме того, Миронов не понимает, зачем «платить безумные деньги за базу данных ПФР, если та работает с чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии». В целом он и его партия «Справедливая Россия» настаивают на том, что Пенсионный фонд нужно ликвидировать, потому что эта организация является ненужным посредником между госбюджетом и пенсионерами.

«Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета», — считает политик.