Форбс назвал самых богатых женщин России

Форбс является ведущим деловым журналом в мире. Всеобщее признание журнал получил благодаря смелым расследованиям в мире бизнеса, а также различным спискам и рейтингам. В этом году таким рейтингом стал «25 богатейших женщин России».

На первом месте в этом рейтинге президент компании Inteco Management Елена Батурина. Её состояние оценивается в 1,3 млрд долларов. Следом за ней, на второй строчке, располагается генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. По оценке Forbes её состояние около 1,1 млрд долларов. Третье место досталось дочери почти самого крупного акционера компании «Лукойл» Екатерине Федун, у неё состояние примерно 700 млн долларов.

Пятым лидером списка является бывшая жена владельца и президента французского ФК «Монако» Елена Рыболовлева.