Обгоняя город: S10 Underground Challenge собрал самых умных бегунов Петербурга

Сколько светофоров встретится мне на пути, много ли людей сейчас идет по этой улице, c каким темпом лучше бежать, чтобы точно вписаться в повороты, не ведутся ли ремонтные работы по этому маршруту, как столкнуться с меньшим количеством пешеходов и успеть насладиться невероятным уже почти летним закатом – именно об этом думали участники S10 Underground Challenge, который прошел в Петербурге 17 апреля.

Идея была проста: выбеги как можно позже и финишируй как можно ближе к 21:00. Здесь как в игре «в очко»: больше 21 – это перебор. Маршрут для забега на 21,1 км участники строили сами, время рассчитывали сами, даже место старта бегуны определяли самостоятельно. А вот финиш у всех один был один – пиццерия «Пицца 22 сантиметра» на Большой Конюшенной, в самом центре города.

В этом забеге важна не столько скорость, сколько способность предвидеть свой результат, учитывая всю непредсказуемость вечернего Петербурга, а это не так просто: светофоры, пешеходы, погода, которая может измениться в считаные минуты, и отсутствие всего, к чему привыкли участники официальных городских стартов.

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На финише собрались несколько десятков бегунов, и все они уже стали победителями, ведь правильно рассчитали время и маршрут, не перешагнув через планку в 21:00. Но самым быстрым среди мужчин оказался Владислав Быстров. Он не просто быстрее всех справился с задачей, но и установил личный рекорд. Владиславу хватило 1:22:44, чтобы преодолеть все испытания вечернего города.

«Я хотел уложиться в полтора часа. Специально выбегал в 19:30. Для того, чтобы построить маршрут, поехал к родителям. От их дома было проще бежать – так на пути встречается меньше светофоров, чем если бы я бежал из дома, с юго-запада. В программе ViewRanger построил маршрут заранее. Заложил плюсминус три километра: все зависело от того, попаду ли в «зеленую волну», – рассказывает Владислав Быстров. – Пришлось, конечно, скорректировать маршрут по ходу, но в пределах нормы. Я бежал с «Приморской» через Бетанкура, забежал на Крестовский, оттуда через Каменный остров. И потом уже по Набережной. Удачно все сложилось, ветер в спину дул – это я тоже специально посмотрел, чтобы легче бежать было. Даже личный рекорд сделал. А личный рекорд на марафоне у меня 2:58:30. Я заранее все просчитал, продумал. В случае чего сделал бы два-три дополнительных круга на Марсовом поле.

О мероприятии узнал в Telegram-канале S10.run. Спасибо большое за формат, очень здорово и очень необычно. Еще один похожий крутой формат – это Wings for Life. Мне нравится. В прошлом году пробежал 38 км. Петербург очень слабо приспособлен для бега. Здесь мало манежей. Поэтому я тренируюсь на улице. Зимой приходится прижимать с объемами, а весной чувствуешь себя, как черепаха. С манежем было бы намного легче».

Владислав Быстров. Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

Самой быстрой среди девушек стала Ольга Кушнир. На забег она потратила 1:48:06:

«Концепцией моего забега было бежать по прямым и особо не петлять. Вот бежала с юго-запада, по Ленинскому, по Московскому. В центре уже пришлось немного отойти от маршрута, потому что светофоры, и время немного поджимало. Я слегка поменяла маршрут, но в целом успела. Если был красный свет, ждала, нарушать правила все-таки не решалась. Маршрут посчитала в «Яндексе»: с работы ехала, прикинула примерно по линеечке. Сейчас мой темп был 4:55, а максимум полумарафон я бежала по 4:38, самый быстрый мой полумарафон в Гатчине. Сейчас было сложно, потому что было много пешеходов – приходилось оббегать. Спальники удобные, потому что там широкие тротуары, а центр, конечно, затрудняет бег».

Ольга Кушнир. Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

Юрий Строфилов, один из организаторов S10 Underground Challenge, тоже принял участие:

«Я тоже бежал и доволен своим результатом. Сегодня бежал ровно по графику марафона «из трех», по 4:16. Следующая идея – это попробовать пробежать марафон «из трех» в не перекрытом городе. Я не знаю, бегал ли так кто-нибудь, но, думаю, это тоже возможно.

Идея S10 Underground Challenge в том, что люди в городе вынуждены тренироваться в тех условиях, которые есть. Никто для них не перекрывает город, никто не придумывает пункты питания. Все как есть. То есть S10 Underground Challenge – это ровно то, как мы всегда и тренируемся. Потому что для нас светофоры никто не переключает и не выключает, не перекрывает абсолютно ничего. И здесь побеждает не тот, кто быстро бегает. Паркетные бегуны, которые в каких-то идеальных условиях тренируются, сталкиваются с серьезными трудностями. А побеждают люди, которые всю жизнь тренируются на улице. У нас оба победителя – это люди, которые всю жизнь мучаются, без манежа, без беговых дорожек и перекрытий. И они настолько намучались, что вот здесь уже бегут в комфортной для себя обстановке. А люди, которые всегда тренируются в манежах, ездят куда-то на сборы, круто бегут, да, но они не могут бежать в городе.

Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

Мы же все так: утром просыпаешься и думаешь, во сколько надо выйти из дома, чтобы не опоздать на работу. И чем позже ты выходишь, тем кайфовее, потому что ты можешь немножко больше поспать, потупить, кофейку попить. В нашем челлендже то же самое. То есть мы тестируем возможность прогнозировать свой результат. Поэтому тебе всегда надо держать в голове много разной информации. То есть ты подбегаешь к светофору, он красный. Тебе надо остановиться, подождать, восстановить дыхание и побежать дальше, либо не ждать зеленого и не перебегать на красный, а побежать на зеленый вправо. Придется пробежать больше, в голове пересчитать весь маршрут. Потом нужно будет подумать, как лучше бежать, потому что дальше будет парк, узкий тротуар. То есть у тебя всегда будет динамический процесс в голове.

И получается, что да, мы не ориентировщики, мы гладкие бегуны по шоссе, но навыки ориентирования очень важны, потому что ты всегда пересчитываешь маршрут. Ты все время рискуешь, и риск нужно поддерживать. Вся идея S10 Underground Challenge состоит в том, что все как в жизни, никаких тепличных условий. Ты должен учесть все: сегодняшний победитель учитывал даже ветер. Круто же. А когда ты решаешь следовать за ветром, ты должен выбирать открытые пространства, чтобы ветер действительно помогал. Во время забега ветер был существенный, и он правда сыграл большую роль. К тому же у нас нет всяких формальных мероприятий, то есть формальных призов, пьедесталов почета, медалей и всего остального. Это такой нетворкинг, потому что бег – это мафия. Владелец «Пицца 22 сантиметра» тоже бегает марафоны, поэтому нам было очень легко договориться с точки зрения спонсорства. Мы вертимся в одной и той же среде. Вся концепция срослась за 30 секунд, потому что мы из одного теста. Задача всей нашей тусовки в том числе и нетворкинг, взаимодействие».

Все участники S10 Underground Challenge приняли участие в розыгрыше призов: баффов S10.run; книги о беге и питании от издательства МИФ; сертификата от RunLab; гелей, витаминов и спортивного питания Sis; сертификатов от ресторана Red Steak&Wine; а также насладились пиццей от лучшей пиццерии Петербурга, Москвы и Краснодара «Пицца 22 сантиметра» и безалкогольным пивом от Maisel’s Weisse.

Забег такого же формата состоится 15 мая в Москве. Финиш также в пиццерии «Пицца 22 сантиметра».