  • 3 Январь 2021
USD 01.01.2021 73.8757 +0.0000
USD ММВБ 00:05 73.5142  
EUR 01.01.2021 90.7932 +0.1108
EUR ММВБ 00:05 89.9625  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Ленобласти ликвидировали 596000 кубометров незаконных свалок за 2020 год

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Нарушителям выписывают административные штрафы.

За 2020 год было ликвидировано в семь с половиной раз больше мусорных незаконных свалок, чем в уже позапрошлом 2019 году. Ликвидацией свалок занимались специалисты Госэконадзора во всей Ленинградской области.
По результатам ликвидации мусорных несанкционированных свалок удалось убрать 596 тысяч кубических метров мусора, это 737 локаций незаконного скопления мусора. Об уборке мусора сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Сергей Муравьёв, начальник инспекционного отдела комитета государственного экологического надзора и контроля, рассказал, что перевозчики, которые складывают мусор в лесу и на обочина дорог, являются проблемой, с которой область боролась весь 2020 год.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Карта города
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram