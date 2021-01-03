В Ленобласти ликвидировали 596000 кубометров незаконных свалок за 2020 год

За 2020 год было ликвидировано в семь с половиной раз больше мусорных незаконных свалок, чем в уже позапрошлом 2019 году. Ликвидацией свалок занимались специалисты Госэконадзора во всей Ленинградской области.

По результатам ликвидации мусорных несанкционированных свалок удалось убрать 596 тысяч кубических метров мусора, это 737 локаций незаконного скопления мусора. Об уборке мусора сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Сергей Муравьёв, начальник инспекционного отдела комитета государственного экологического надзора и контроля, рассказал, что перевозчики, которые складывают мусор в лесу и на обочина дорог, являются проблемой, с которой область боролась весь 2020 год.