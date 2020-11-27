Пахучую свалку превращают в общественное место

Незаконную свалку, находящаяся на Дальневосточном, планируется превратить в общественное пространство. Как стало известно, над разработкой проекта общественного места уже начали работу специалисты.

На свалке было около 7 тонн токсичных отходов, к настоящему времени отходы подобного рода уже вывезены. Сейчас на свалке остались высокие горы строительного мусора, который тоже планируется убирать.

По информации, организатором самой свалки является технический директор ООО "НТЦ Нордэкохим".

Создатель мусорной свалки уже возместил городу ущерб суммой в размере 2,15 миллионов рублей. Также техническому директору, по совместительству организатору свалки, придётся ещё выплатить штраф в размере 100 000 рублей.