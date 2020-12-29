В Петербурге более 200 баров намереваются работать вопреки властям города

Александр Коновалов, создатель и идейный вдохновитель "Карты сопротивления", поделился, что более двух сот баров в Санкт-Петербурге будут продолжать свою работу несмотря на то, что в городе опубликован запрет.

По словам создателя карты, среди заведений, которые собрались продолжать работу, игнорируя запрет города, есть заведения, которые были отмечены на картах, а также и те, которые не успели.

Два заведения, а именно "Угрюмочная" и "Уе!бар", сообщили на своих страница в социальных сетях, что в Новогоднюю ночь они планируют работать.

Напомним, что заведениям общественного питания было запрещено работать в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января из-за напряжённой эпидемиологической ситуации в городе.