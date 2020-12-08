Бизнесмен Пригожин поддержал рестораторов и раскритиковал Смольный

Бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин раскритиковал Смольный за ограничения работы кафе и ресторанов и призвал к диалогу власти и бизнеса. Об этом пишут "Невские новости".

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с 30 декабря по 3 января правительство нашего города запретило работу баров, кафе и ресторанов. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января заведения не смогут принимать клиентов с 19:00 до 6:00. Данные нововведения вызвали возмущение бизнес-сообщества. На прошлой неделе рестораторы обратились к губернатору Александру Беглову с требованием отменить жесткие ограничения, либо возместить убытки бизнесу, который еще не успел восстановиться после первого локдауна весной. Некоторые заведения решили работать, вопреки запретам.

«Те неуравновешенные заявления, которые сегодня делают некоторые представители Смольного о том, что они закроют всех тех, кто проявил недовольство, я считаю необдуманными, — отметил Евгений Пригожин. — И поэтому я абсолютно уверен, что Смольный и бизнес могут сесть за стол переговоров и наверняка бизнес предложит выход из ситуации, в которой и овцы останутся целы, и волки от коронавируса не помрут».