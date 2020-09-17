Беглов объяснил, почему говорит "невпопад"

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о своей особенности в фильме, который был снят о главе города.

Политик объясняет свои периодические высказывания «невпопад» тем, что его мысли зачастую опережают речь. Беглов утверждает, что данная особенность не означает низкое качество его речи. Губернатор уверен, что слушателям всегда понятна его основная мысль, и это, по его мнению, самое главное.

Беглов не воспринимает периодическое возникновение «определенных высказываний невпопад» в своей речи как большую проблему, мешающую восприятию услышанного или как свой существенный недостаток.

При этом, Беглов не имеет ничего против многочисленных мемов, созданных про него. Губернатор положительно реагирует на шутки и отмечает, что если они кого-то развлекают, то он только за. Ведь подобный вид творчества, по мнению Беглова, может быть принят за искусство.