Мост 16-ти яиц, жезл Барклая-де-Толли и квартал красных фонарей по-петербургски

С осенью к нам пришли и все ее «прелести»: хандра и ворчливое настроение. Большинство из нас впало в анабиоз до поздней весны. Бороться с этим состоянием, как и с любым природным явлением, конечно, утопия, но вот как-то себя радовать – вопрос выживания. Давайте сегодня немного… пошалим (двусмысленно прозвучало). В общем, давайте поговорим о всяких скабрезностях, которые когда случайно, когда намеренно стали частью городских легенд и передаются петербуржцами из уст в уста. Ой, только не поджимайте брезгливо губы, в сторону ханжество и ложную скромность. Ведь отрицать эту часть городской мифологии – значит, любить Петербург не полностью.

Фаллические иллюзии памятников

Речь здесь пойдет о сюрпризах, которые скрывают прекрасные памятники, если подойти к ним с какого-нибудь неожиданного ракурса. Я думаю, что такие особенности становились неприятным открытием и для скульпторов, и для комиссий, зато как они радуют нас, простых ценителей красоты.

Хотя вот городские легенды утверждают, что скульптор Орловский (известный и уважаемый человек) нарочно так посмеялся над великим полководцем Барклаем-де-Толли. Дескать, тот соблазнил его жену. Памятник этот установлен у Казанского собора слева, напротив памятника Кутузову, в 1837 году. Если смотреть на него из-под колоннады, от одной из колонн маршальский жезл начинает казаться уже вовсе и не маршальским жезлом, а тем самым инструментом, с помощью которого полководец наставил рога скульптору. Такая вот изящная месть.

Другая жертва оптических иллюзий — человек и пароход, Иван Федорович Крузенштерн, точнее, его памятник. Установлен он был в 1873 году перед центральным входом в морской кадетский корпус. Если медленно обойти статую по кругу, то обнаруживается та же особенность, что и у памятника Барклаю-де-Толли. Виной тому офицерский кортик, неприлично торчащий и вызывающий совершенно не те ассоциации, которые он по идее должен вызывать. Кадеты завели милую традицию: в ночь выпуска до блеска начищать этот кортик, который после процедуры начинает сиять совсем уже нескромно.

У выпускников военных училищ вообще склонность во время выпуска начищать мужские достоинства самых разных петербургских памятников. Под раздачу попадают, например, яйца коня Медного всадника, а они, между прочим, от такой традиции портятся, и животное рискует стать через десяток лет мерином (кастрированным жеребцом). И главное, ведь родоначальником этой традиции, по слухам, является сам Петр I, который, дескать, в 1716 году лично до блеска отполировал достоинства любимого, тогда еще живого, жеребца. Ну мы отвлеклись…

Памятник Крузенштерну. Фото: s2.fotokto.ru

Итак, поскольку Иван Федорович своим блестящим кортиком смущал умы юных курсантов и волновал администрацию уже советского заведения, спустя почти сто лет великого путешественника «кастрировали», расположив холодное оружие вдоль тела таким образом, чтобы оно больше не вызывало непристойных мыслей.

Но мой любимый «мужественный» памятник — это гигантская статуя отца народов, вождя мировой революции, столпа коммунизма, Владимира Ильича Ленина на Московской площади. Установили туда гиганта в 1970 году скульптор Аникушин и архитектор Каменский. Если двигаться по Московскому проспекту в направлении Алтайской улицы так, чтобы памятник оставался слева, то уже у первого фонарного столба, взглянув на Владимира Ильича, обнаруживаешь, что он вовсе даже не бесполый, как большинство его каменных, гипсовых и медных собратьев… Более того, по мере движения ко второму столбу и без того гигантское мужское достоинство вождя мирового пролетариата стремительно поднимается, достигая таких размеров, что понимаешь — ораторское искусство было не основным его достоинством. Чудеса здесь происходят благодаря опущенной левой руке вождя …

Кони Клодта, или мост 16-ти яиц

Раздувшиеся ноздри коней, напряженные от натуги мышцы, жилы, готовые вот-вот лопнуть. Замри чуть дольше перед любой из статуй и, кажется, услышишь тяжелое дыхание юноши, возбужденный лошадиный храп, почувствуешь жар, исходящий от разгоряченных борьбой тел. Вероятно, скульптор решил бросить вызов Творцу… Николай I сказал проще: «Ну, Клодт, ты лошадей делаешь лучше, чем жеребец».

В 30-е годы XIX века известный скульптор-анималист Петр Карлович Клодт трудился над оформлением набережной Невы напротив Академии художеств. Там предполагалось поставить скульптурные группы коней, ведомых юношами, по примеру тех, что украшают въезд на Елисейские поля в Париже. Но работа затянулась, планы изменились и набережную украсили египетские сфинксы, а коней отправили на западную сторону Аничкова моста. С восточной же стороны, временно, пока Клодт не отольет их в бронзе, установили гипсовые копии. Однако, когда скульптуры были готовы, их отправили в подарок прусскому королю. Терпеливый Клодт опять взялся за дело, но новые скульптуры подарили уже неаполитанскому монарху. Непоколебимый мастер не опустил рук, и вместо очередных копий сделал новые композиции в рамках концепции «Покорение человеком диких сил природы».

Аничков мост. Фото: kayakspb.ru

Мост, благодаря этим скульптурам, стал запоминающимся, и, конечно, скабрезных шуточек, легенд и анекдотов о нем появилось предостаточно. Вот, например, такие строки (слова естественно народные):

«Барон фон Клодт представлен ко кресту

За то, что на Аничковом мосту

На удивление всея Европы

Он выставил четыре голых жопы».

Называли его «мостом 18-ти яиц», поскольку раньше брали в расчет и хозяйство стоявшего здесь городового. Сейчас можете смело называть «мостом 16-ти яиц» — вас поймут.

Моя любимая легенда гласит, что скульптор придал тестикулам одного из коней черты лица своего высокопоставленного насмешника. Это, конечно, говорит о Клодте не только как о великом скульпторе, но и как о человеке с весьма злым чувством юмора. Кстати, по другой версии, лицо, находящееся в столь странном месте, имеет портретное сходство с Наполеоном.

Правда это или выдумка, утверждать не берусь. Некоторые мои знакомые говорят, что видели, и ручаются, а я сколько не подпрыгивала, ничего не разглядела. Ну а вы, если будете заглядывать жеребцам под хвосты, обратите внимание и на их копыта – подковы есть не у всех.

Памятник голым советским гражданам

Однажды, проходя мимо БКЗ, я услышала, как маленькая девочка, указывая на скульптурную композицию «Октябрь», совершенно оторопев, сказала: «Ой, дяди, голые». Девочка была при интеллигентной бабушке, которая тут же начала объяснять ей и про греческую традицию, и про культ обнаженного тела, и про «помнишь в Эрмитаже». А я скажу, что, когда первый раз увидела это творение, тоже выдала что-то абсолютно в таком же духе. И ведь и про традицию помню, и в Эрмитаже была, и живу в Петербурге, где обнаженные «мужчины», поддерживающие балконы, стоят на каждом углу, но все равно впечатлилась. Откуда такой эффект?

Фото: pantv.livejournal.com

Скульптура была выполнена из гипса А. Т. Матвеевым по заказу СОВНАРКОМА к выставке «10 лет октября» в 1927 году. Если кто не разглядел, на ней красноармеец, рабочий и крестьянин символизируют основную силу молодого советского государства. Долгое время гипсовая статуя находилась в Русском музее, но к 50-летию Революции ее отлили в бронзе и установили перед БКЗ.

Надо сказать, что противники, не оценившие обнаженки, у скульптора нашлись сразу, однако советская пресса отзывалась с восторгом. Вот выдержка из газеты «Московский художник» 1961 года: «В настоящее время нагота воинов Матвеева не вызывает сомнений. Матвеев решает в своей группе большую тему: Октябрь не только освободил человечество от векового рабства, он раскрыл в человеке самое высокое — человека». Ну, в общем да, идея понятна, и против обнаженных воинов никто слова не скажет. Просто представьте себе Микеланджеловского «Давида» в буденовке? Вот и он — комический эффект. В народе быстро переименовали скульптурную группу из «Октябрь» на «Трое в бане». Где еще встретишь троих обнаженных мужчин, один из которых боится, чтобы голову не напекло? Еще говорят, что это место полюбили представители сексуальных меньшинств и часто выбирают его для своих встреч. Не знаю, не замечала. Да и более того, я уже привыкла и полюбила этот памятник, теперь он для меня — неотъемлемая часть городского пейзажа. И как бы обыватели ни относились к этому эксперименту Матвеева, скульптор он был талантливейший (обязательно посмотрите другие его работы). И кстати, у одного из героев описываемого произведения вполне себе трендовая хипстерская борода.

Дурочка с переулочка

Петербургская камелия – так волнующе называли у нас представительниц древнейшей профессии. Конечно, такого романтичного имени удостаивались только дамы больших талантов, а вот девушки попроще и прозвища носили не столь лестные. Вот, например, слышали фразу: «Дурочка с переулочка»? Так у нас принято было называть недалекую особу легкомысленного поведения. Целиком эта фраза звучит так: «Дурочка с Фонарного переулочка». И это уже очень много говорит о месте. Хотя с момента своего появления на карте города и до конца XIX века ничего, так сказать, не предвещало. Был переулок как переулок, название никаких дурных ассоциаций не вызывало, пока, по странной иронии, не начали здесь один за другим открываться дома, населенные товарками Сонечки Мармеладовой. Вход стали украшать красноречивыми красными фонарями, и название вдруг стало говорящим. Обеспокоенные домовладельцы будто бы даже подали прошение о переименовании переулка во что-нибудь менее вызывающее, на что император Николай II благоразумно ответил: «Ежели господа домовладельцы шокированы красными фонарями на принадлежащих им домах, то пусть не сдают свои домовладения под непотребные заведения».

Доходный дом и народные бани М. С. Воронина, Фонарный переулок - набережная Мойки. Фото: citywalls.ru

Свою изюминку внесла и построенная по проекту архитектора Сюзора в 1870-1871 году баня на углу Фонарного переулка и Мойки. Там было дорого-богато: мраморные ванны, пальмы, зеркала. Сейчас уже ничего не осталось от былого великолепия. «Слава» у бань была весьма недобрая, в уголовном суде регулярно рассматривались дела о содомии и разврате, творящихся там. В общем, все греховодники Питера получали здесь отдохновение на любой вкус…

Ну а где разврат, там и уголовка. Так что вошел в историю наш Фонарных переулок, помимо всего прочего, и такими стихами:

«В Фонарном переулке труп убитого нашли.

Он был в кожаной тужурке с большой раной на груди.

Он лежит и не дышит на холодной земле.

Двадцать ран имеет на усталой голове».

Ну не бойтесь, все давно в прошлом, и места «боевой славы» петербургских проказников теперь можно посещать совершенно безопасно.

Долой стыд!

Иногда, просмотрев на YouTube какой-нибудь новый клип очередного рэп-исполнителя, думаешь: «Ну нет, это уже перебор», а потом, когда посмотришь следующий клип, оказывается, что предыдущий был вполне себе целомудренным. И нет-нет, а так хочется по-стариковски поворчать, мол, совсем стыд потеряли, скоро уже без трусов ходить начнут. А потом вспоминаешь, что ходили уже без трусов, и ничего страшного не произошло. Вот в начале XX века и ходили. Первые годы революции всегда приносят за собой пьянящее ощущение свободы, когда все старые жизненные правила и нормы кажутся глупыми нафталинными пережитками, и новые правила придумываются на ходу.

Общество «Долой стыд», например, не признавало одежду и всячески агитировало других советских граждан от одежды отказаться. Ибо одежда – это мещанство, а нам, комсомольцам и детям солнца, все эти условности ни к чему. Агитировали они наглядно, собственным живым примером. Устраивали, как бы сейчас сказали, перфомансы. То в трамвае голые прокатятся, то пикник на Марсовом в неглиже устроят, то опять же нагишом пройдут парадом по Красной площади. Правительство всю эту вакханалию на начальном этапе поддерживало, тем более учитывая, что идеологом всего этого был друг Троцкого - Карл Радек.

А о марше лесбиянок, состоявшемся в Петрограде в честь годовщины декрета «Об отмене брака», Ленин лично высказался. Так прямо и сказал: «Так держать, товарищи!»

Рядовые граждане, конечно, от всего этого буйства плоти обалдевали, и агитаторы даже, случалось, были биты. Ну а к 30-м годам пришло время борьбы за нравственность, и всем молодым и не очень нудистам пришлось прикрыться. Партия этим «обнаженным» периодом истории не гордится, так что документов практически не осталось, зато остались воспоминания невольных свидетелей.