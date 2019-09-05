Дом эмира Бухарского: шишимский мрамор, подземный ход и сокровища в стене

Российская Бухара

Перед началом Первой мировой войны, в 1910 году, монарх Бухарского эмирата Сеид Абдулахад-хан выкупил небольшой участок на Каменноостровском проспекте. Он решил построить на этом месте красивый доходный дом для своего наследника Сеида Алим-хана, но в том же году скоропостижно скончался от неизлечимой болезни почек.

Предпоследний бухарский эмир всё же успел войти в историю Петербурга. Он осуществил давнюю идею всех мусульман по возведению в столице империи соборной мечети, которая теперь находится рядом с Петропавловской крепостью. Сеид Абдулахад-хан был одним из главных жертвователей, на чьи деньги была построена величественная мечеть.

Фото: Instagram / @belogolovtsev_spb

Сын эмира Сеид Абдулахад-хан решил не отказываться от идеи отца и построить доходный дом. Однако он решил выполнить его в более традиционном стиле, по примеру итальянских палаццо XVI века.

Важно, что новый эмир получил отличное европейское образование, был грамотным и прогрессивным монархом. Он три года учился в Петербурге и нашёл множество друзей и знакомых среди детей высших чинов империи, а также полностью освоил русский язык. Помимо своего родного узбекского языка, Сеид Абдулахад-хан в совершенстве владел персидским, на среднем уровне говорил на арабском и английском. С юности молодой хан увлекался поэзией, тогда же начал писать стихи.

Николай II пожаловал новому главе эмирата титул «Его Высочество», что приравнивало Сеида Абдулахад-хана к высшему дворянству. Ещё в 1868 году древняя Бухара перешла в вассальную зависимость от России и фактически была под её протекцией. В отличие от других монархов мусульманских королевств Азии, в юности бухарский эмир с отцом много путешествовали, в особенности в Европейской части Российской Империи. К сожалению, после революции территорию страны поделили между Узбекской ССР, Туркменской ССР и Таджикской АССР, а сам город сейчас находится в Узбекистане.

Фото: Instagram / @ksusha.mark

Строительство дома-дворца

В 1913 году началось строительство великолепного дома по адресу Каменноостровский проспект, дом 44б. Проектом занимался архитектор Степан Кричинский, позже участвовавший в создании Феодоровского городка в Царском Селе. На небольшом прямоугольном участке зодчий разместил лицевой и два дворовых корпуса, связанные флигелями. Центр фасада оформили двухъярусной аркадой: три высокие арки опираются на круглые рустованные столбы. Такие же столбы с шарами использовали для украшения лицевого фасада. Второй же ярус арки опирается на изящные коринфские колонны.

Для облицовки фасада со стороны улицы эмир распорядился привезти редкий шишимский мрамор с Урала. Крупные глыбы жёлтовато-белого камня добывали под Златоустом. Теперь это Челябинская область, а месторождение работает по сей день. Для Петербурга это уникальный факт, в городе больше нет подобных зданий, для которых бы везли так далеко стройматериалы. К сожалению, начало Первой Мировой войны помешало окончанию работ. На главном фасаде отказались от балюстрады вдоль третьего этажа, а стволы колонн на ризалитах временно выполнили из дерева.

Фото: Instagram / @ksusha.mark

Мировая война плавно сменилась революцией, которая перешла в Гражданскую войну. В 1920 году войска Красной армии штурмом взяли Бухару и установили в ней Советскую власть, превратив эмират в Бухарскую Народную Советскую Республику. Эмир Сеид Алим-хан вынужден был бежать в Афганистан, так и не успев пожить в новом доме. По настоянию властей его банковские счета в Российском государственном банке были заблокированы, а у эмира там хранилось без малого 27 млн рублей золотом. Но умный Сеид Алим-хан успел в 1917 году через посредников вложить в французские и английские банки ещё 150 млн рублей, которые спасли его после бегства.

В эмиграции бывший хан зарабатывал торговлей каракулем. Поддерживал белогвардейцев и британцев, желая вернуть свой эмират. Умер Сеид Алим-хан в Кабуле 5 мая 1944 года, на могиле он завещал оставить послание: «Эмир без родины жалок и ничтожен. Нищий, умерший на родине, – воистину эмир». К настоящему времени у Сеида Алим-хана осталось около 500 потомков династии Мангытов. Они проживают по всему миру от США и Европы до Саудовской Аравии и Ирана.

Фото: Instagram / @lidagrachevski

Советский период и реконструкция

После отречения царя до середины марта 1917 года в доме эмира размещался 1-й пулемётный запасной полк Петроградского гарнизона. Кстати, автор проекта Степан Кричинский всё же успел несколько лет прожить в квартире номер 4 этого дома в 1917-1923 годах. Тогда в доме ещё была роскошная лестница с перилами из каррарского мрамора, а внутри можно было полюбоваться на изразцовые печи, финскую плитку и большие террасы с каменными балюстрадами. Есть даже легенда, что в доме эмира существует подземный ход, который соединяет его с Соборной мечетью на Кронверкском проспекте. Так утверждала родственница архитектора.

Советская власть быстро переоснастила доходные дома под коммунальные квартиры. Эта же участь постигла и дом последнего бухарского эмира. Лишь в 1952 году были закончены работы по отделке фасада, но уже без применения мрамора. В красивом доме за это время поселились абсолютно разные горожане, а с развалом Советского Союза разномастных жильцов стало больше. По сей день в доме существуют многоквартирные коммуналки, при этом отдельные парадные состоят из элитных квартир очень состоятельных людей.

Фото: Instagram / @por_solea

Открытые парадные за долгие десятилетия впитали в себя все радости и тяготы людей. Стены в несколько слоев расписаны маркерами, граффити и другими вариантами городского искусства. Но коммунальные службы не могут просто взять и закрасить стены, так как на них до сих пор видны роскошные античные амфоры с цветами, которые украшают стены уже больше века.

В 90-е годы вокруг дома ходила ещё одна легенда, о том, что якобы Сеид Алим-хан во время революции приказал замуровать в одной из стен дома свои сокровища. Видимо, надеялся, что большевиков скоро свергнут, и он сможет вернуться. Последнее событие в истории дома бухарского эмира случилось в 2009 году, когда его фасад отремонтировали по программе реставрации исторического центра Петербурга.

Фото: Instagram / @por_solea