Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

Алексей Балабанов

Знаменитый режиссер Алексей Балабанов, снявший культовые фильмы «Брат» и «Брат-2», умер 18 мая 2013 года от сердечного приступа, не успев закончить работу над последним сценарием.

Деятеля искусства похоронили на Смоленском кладбище Петербурга, недалеко от могилы отца. Именно на этом кладбище состоялся знаменитый диалог фильма «Брат», где Данила Багров разговаривает с немцем Гофманом.

– Вот ты говорил, город – сила. А здесь слабые все.

– Город – это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал…

Где: Смоленское кладбище – Васильевский остров, улица Камская, 26

Фото: vk.com/alekseybalabanov_ru

Александр Демьяненко

Он не любил, когда его называли Шуриком, но именно это имя героя из серии фильмов, снятых Леонидом Гайдаем, принесло популярность актеру Александру Демьяненко. Во многом благодаря роли Шурика Демьяненко стал кумиром миллионов зрителей.

В дальнейшем все режиссеры видели в Демьяненко только Шурика, что крайне раздражало актера, однако он не остался без работы – дублировал иностранных артистов и делал это так, что зрители забывали, что перед ними актер, не говорящий на русском языке.

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Актер не дожил до 62-летия, скончавшись от запущенной болезни сердца 22 августа 1999 года. Он похоронен на участке под №13 Серафимовского кладбища. На могиле актера по решению его жены нет памятника.

Где: Серафимовское кладбище – Заусадебная улица, 33

Фото: vk.com/a_demyanenko

Виктор Цой

Лидер группы «Кино» Виктор Цой, ставший кумиром миллионов, погиб в автомобильной катастрофе под Юрмалой 15 августа 1990 года. Спустя четыре дня его похоронили на Богословском кладбище Северной столицы.

Узнав о случившемся, несколько фанатов музыканты покончили с собой. На похороны Цоя, погибшего в возрасте 28 лет, пришли тысячи поклонников. И по сей день к могиле музыканта не заросла народная тропа.

Она является второй по посещаемости в городе (после могилы Ксении Блаженной) и третей в России (на первом месте могила Владимира Высоцкого в Москве). Рядом с музыкантом похоронены его мать Валентина Васильевна и супруга Марьяна Игоревна.

Где: Богословское кладбище – Заусадебная улица, 33

Фото: vk.com/tsoy

Анатолий Собчак

Мэр Ленинграда Анатолий Собчак, давший Владимиру Путину путь в большую политику, вернул городу на Неве его нынешнее имя.

По мнению историков, он сумел превратить рабочий и серый Петербург 90-х в культурную столицу России. Стоит ли говорить, что именно при Собчаке впервые была включена подсветка Эрмитажа, благодаря которой музей стал ночью выглядеть не хуже, чем днем.

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Скончался Собчак в возрасте 62 лет от сердечного приступа. Похоронили политика на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Его могила, по настоянию супруги Людмилы Нарусовой, до сих пор находится на сигнализации и под видеонаблюдением.

Где: Никольское кладбище – набережная реки Монастырки, 1

Фото: Сергей Смольский / ИТАР-ТАСС

Андрей Краско

Знаменитый российский актер Андрей Краско скончался в машине скорой помощи, по дороге в больницу. Это произошло в ночь с 4 на 5 июля 2006 года в Одессе, где актер снимался в фильме «Ликвидация». Причиной смерти 48-летнего мужчины стал сердечный приступ.

Краско известен по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Участок», «Агент национальной безопасности», «Участок», по фильмам «Сволочи», «9 рота», «Турецкий гамбит», «72 метра», «Особенности национальной рыбалки».

Похоронили Андрея Ивановича на кладбище в Комарово. Там же покоятся Анна Ахматова, Сергей Курехин и Дмитрий Лихачев.

Где: Комаровское поселковое кладбище – Озерная улица, 52А

Фото: vk.com/andrei_krasko