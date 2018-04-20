  • 21 Апрель 2018
USD 21.04.2018 61.3222 +0.4639
USD ММВБ 23:17 61.3660  
EUR 21.04.2018 75.6532 +0.2498
EUR ММВБ 23:17 75.3616  
Нефть($) 20.04.2018 73.83 +0.27
Нефть(p) 20.04.2018 4527.42 +50.68

Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

Автор:


© Фото: friends.kz

Темы дня

Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

Алексей Балабанов

 

Знаменитый режиссер Алексей Балабанов, снявший культовые фильмы «Брат» и «Брат-2», умер 18 мая 2013 года от сердечного приступа, не успев закончить работу над последним сценарием.

Деятеля искусства похоронили на Смоленском кладбище Петербурга, недалеко от могилы отца. Именно на этом кладбище состоялся знаменитый диалог фильма «Брат», где Данила Багров разговаривает с немцем Гофманом.

– Вот ты говорил, город – сила. А здесь слабые все.

– Город – это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал…

Где: Смоленское кладбище – Васильевский остров, улица Камская, 26

Фото: vk.com/alekseybalabanov_ru
 

Александр Демьяненко

 

Он не любил, когда его называли Шуриком, но именно это имя героя из серии фильмов, снятых Леонидом Гайдаем, принесло популярность актеру Александру Демьяненко. Во многом благодаря роли Шурика Демьяненко стал кумиром миллионов зрителей.

В дальнейшем все режиссеры видели в Демьяненко только Шурика, что крайне раздражало актера, однако он не остался без работы – дублировал иностранных артистов и делал это так, что зрители забывали, что перед ними актер, не говорящий на русском языке.

Читайте также:

Под камнем сим…Экскурс в историю петербургских кладбищ

Актер не дожил до 62-летия, скончавшись от запущенной болезни сердца 22 августа 1999 года. Он похоронен на участке под №13 Серафимовского кладбища. На могиле актера по решению его жены нет памятника.

Где: Серафимовское кладбище – Заусадебная улица, 33

 

Фото: vk.com/a_demyanenko
 

Виктор Цой

 

Лидер группы «Кино» Виктор Цой, ставший кумиром миллионов, погиб в автомобильной катастрофе под Юрмалой 15 августа 1990 года. Спустя четыре дня его похоронили на Богословском кладбище Северной столицы.

Узнав о случившемся, несколько фанатов музыканты покончили с собой. На похороны Цоя, погибшего в возрасте 28 лет, пришли тысячи поклонников. И по сей день к могиле музыканта не заросла народная тропа.

Она является второй по посещаемости в городе (после могилы Ксении Блаженной) и третей в России (на первом месте могила Владимира Высоцкого в Москве). Рядом с музыкантом похоронены его мать Валентина Васильевна и супруга Марьяна Игоревна.

Где: Богословское кладбище – Заусадебная улица, 33

Фото: vk.com/tsoy
 

Анатолий Собчак

 

Мэр Ленинграда Анатолий Собчак, давший Владимиру Путину путь в большую политику, вернул городу на Неве его нынешнее имя.

По мнению историков, он сумел превратить рабочий и серый Петербург 90-х в культурную столицу России. Стоит ли говорить, что именно при Собчаке впервые была включена подсветка Эрмитажа, благодаря которой музей стал ночью выглядеть не хуже, чем днем.

Читайте также:

Под камнем сим. Эпитафия

Скончался Собчак в возрасте 62 лет от сердечного приступа. Похоронили политика на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Его могила, по настоянию супруги Людмилы Нарусовой, до сих пор находится на сигнализации и под видеонаблюдением.

Где: Никольское кладбище – набережная реки Монастырки, 1

Фото: Сергей Смольский / ИТАР-ТАСС
 

Андрей Краско

 

Знаменитый российский актер Андрей Краско скончался в машине скорой помощи, по дороге в больницу. Это произошло в ночь с 4 на 5 июля 2006 года в Одессе, где актер снимался в фильме «Ликвидация». Причиной смерти 48-летнего мужчины стал сердечный приступ.

Краско известен по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Участок», «Агент национальной безопасности», «Участок», по фильмам «Сволочи», «9 рота», «Турецкий гамбит», «72 метра», «Особенности национальной рыбалки».

Похоронили Андрея Ивановича на кладбище в Комарово. Там же покоятся Анна Ахматова, Сергей Курехин и Дмитрий Лихачев.

Где: Комаровское поселковое кладбище – Озерная улица, 52А

Фото: vk.com/andrei_krasko

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    История Петербурга
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    «Открытый город»: на какие экскурсии сходить в Петербурге в честь Дня охраны памятников

    Дворец Шувалова, места Бродского, бандитская Лиговка – портал «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие экскурсии, посвященные международному празднику.

    читать далее →

    Из любви к искусству: что будет на акции «Библионочь» в Петербурге

    Кино, поэзия, квесты и театральные представления – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, которые пройдут в ночь с 20 по 21 апреля.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram