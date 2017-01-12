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Марина Жданова
Под камнем сим. Эпитафия
Экскурс в историю петербургских кладбищ.
Слово «эпитафия» пришло в русский язык из французского, во французский – из латыни, в латынь – из греческого и означает буквально «надпись на гробовом памятнике». Эта самая надпись, даже если для чистоты эксперимента не обращать внимания на даты жизни, укажет нам эпоху создания надгробия не хуже, чем его оформление. Выходит, мода не только влияет на все сферы человеческой жизни, но и после смерти не оставляет.
Опознавательная эпитафия. Здесь покоится тело
К этому типу относятся надписи на самых ранних из известных петербургских могил. Это прозаический текст, занимающий основное место на плоскости плиты и собственно рассказывающий нам, кто под ней. Текст, как правило, начинается с указания даты кончины «в лето от рождества христова», при этом нередко указываются не только день, но и час. Далее подробно перечисляются чины и звания погребенного, его награды и в заключение указывается, когда он родился и сколько лет, месяцев и дней прожил. Последовательность элементов эпитафии иногда меняется. С середины XVIII века надпись начиналась обычно словами «на сем месте» или «под сим камнем погребен». Когда в отдельных случаях речь заходила о добродетелях умершего, то делалось это без особой эмоциональной окраски. Убористый текст занимал до двух десятков строк. Начертание шрифта, его плотность и соотношение с пространством плиты сами по себе производят определенный художественный эффект.




«Лета с Рождества Христова 1743 года сентября 4 дня преставился раб Божий генерал-лейтенант и действительной камергер и ковалер Петр Федорович Балк-Полев при святом крещении наречен Павел а родился пополудни вполовине 6 часа 1689 году мая 8 дня жития его было 52 года 3 месяца 27 дней погребен того сентября 10 дня на сем месте».



«Под сим камнем погребено тело Грузинской Царевны Кетаваны Константиновны супруги покойнаго Царевича Вахтанга первороднаго сына Царя Ираклия, урожденной Княжны Багратион-Мухранской родившейся февраля 20 дня 1744 года и скончавшейся в столичном граде Св. Петра марта 4 дня 1808 года».

Панегерическая эпитафия. В память славному мужу
С середины XVIII века в литературе торжествует классицизм. Пафосные, велеречивые, торжественные стихи и оды, написанные по важным историческим поводам и прославляющие различные доблести сильных мира сего, задали новую моду на эпитафии. Меняется соотношение прозы и стиха, существенную часть надгробного текста теперь занимает прославляющее прижизненные подвиги покойного стихотворение.
«В память славному мужу
Михаилу Ломоносову
родившемуся в Колмогорах
в 1711 году бывшему статскому советнику
с петербургской Академии наук
профессору стокгольмской и боллонской
члену разумом и науками превосходному
знатным украшением Отечеству
послужившему красноречия стихотворства и истории Российской
учителю и первому в истории России без руководства изобретателю прежде временною смертию от муз и Отечества
на днях святыя Пасхи 1765 году
похищенному».


Панегерической эпитафии могла удостоиться даже собачка, если это, конечно, любимая собачка императрицы. Питомцы Великой Царицы были похоронены при Пирамиде в Екатерининском парке: Сэр Том Андерсон, Дюшесса и Земира. Над могилой Земиры очень даже торжественный текст, составленный французским послом графом Сегюром по просьбе Екатерины:
«Здесь лежит Земира, и опечаленные Грации должны набросать цветов на ее могилу. Как Том, ее предок, как Леди, ее мать, она была постоянна в своих склонностях, легка на бегу и имела один только недостаток: была немножко сердита, но сердце ее было доброе. Когда любить всего опасаешься, а Земира так любила ту, которую весь свет любит, как она. Можно ли быть спокойною при соперничестве такого множества народов. Боги, свидетели ее нежности, должны были бы наградить ее за верность бессмертием, чтобы она могла находиться неотлучно при своей повелительнице».
Текст, доставшийся Дюшессе, значительно скромнее, но ведь написан Самой Императрицей:
«Под Камнем сим лежит Дюшесса Андерсон, которою укушен искусный Роджерсон».
Екатерина II и к своей эпитафии отнеслась со всей серьезностью, заказав ее еще при жизни, чтобы иметь возможность поправить. А для шутки написала и свой вариант: «Здесь лежит Екатерина Вторая, родившаяся в Штеттине 21 апреля 1729 года. Она прибыла в Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. Четырнадцати лет от роду она возымела тройное намерение – понравиться своему мужу, Елизавете и народу. Она ничего не забывала, чтобы успеть в этом. В течение 18 лет скуки и уединения она поневоле прочла много книг. Вступив на российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастие, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы веселонравная, с душою республиканскою и с добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей легко давалась, она любила искусства и быть на людях».

По одной из легенд, собственноручно написал себе эпитафию и великий полководец Суворов. По другой версии, автор эпитафии поэт Державин, но Суворовым идея была горячо принята. Только три слова: «Здесь лежит Суворов». Правда, выбить на надгробие такую лаконичную надпись удалось только спустя 50 лет после похорон, благодаря хлопотам внука. Первоначально было, как принято, нечто витиеватое.

Благодаря тому, что мода на торжественные эпитафии требовала, чтобы подобные вирши появились на могилах каждого более-менее состоятельного человека, а друзья-поэты, способные искренне и красиво оплакать кончину в стихах, были далеко не у всех, родственники усопшего вынуждены были обращаться к профессиональным сочинителям эпитафий. Один из самых известных мастеров - Василий Григорьевич Рубан. Многократное повторение одной и той же схемы, сухой и безличной, создало Рубану репутацию «надгробописца» (Д. И. Хвостов).




«Что взору мраморный являет образ сей:
Стон горестной вдовы и сиры плач детей
Жена лишивиеся любезнаго супруга
… котораго она носила имя друга
И дети что навек оставил их отец
……… болезненность сердец».

И бла… бла... бла… Пишу стихи на дни рождения, юбилеи, похороны. Не дорого.
Романтические эпитафии. Прохожий не тужи о том, кто кинул якорь здесь
К концу XVIII века обширные панегирические надписи, равно как и пышные гробницы, становятся моветоном. Пришла эра романтизма – «золотой век» эпитафии. В это время, как никогда более, она тесно связана с текущей литературой. Прощальные строки могли одновременно «публиковаться» и на надгробной плите, и на журнальных страницах. Литературная репутация эпитафий ценилась чрезвычайно высоко.

В отличие от дежурных слов «надгробописца» Рубана, стихотворные тексты, создававшиеся известными поэтами XIX века, искренни и адресованы к друзьям и близким. Так, Александр Сергеевич Пушкин в 1828 году пишет эпитафию Николаю Волконскому (сыну декабриста Сергея Волконского и Марии Волконской, уехавшей за мужем в Сибирь), умершему в младенчестве; Иван Андреевич Крылов сочинил надгробную надпись на памятник Елизавете Олениной, к которой относился с большой признательностью. Сохранились эпитафии Гавриила Романовича Державина, Петра Андреевича Вяземского, Анны Петровны Керн и др.

В 1810-х четверостишие - основная форма надгробного стиха. Теперь это дружеские или родственные переживания, а «герой» стихотворной надписи совершенно освобождается от социальных характеристик.

Избавленная от биографических и служебных подробностей, эпитафия строится на любимых романтиками противопоставлениях «жизнь – смерть», «душа – тело», «земля – небеса» и др. Поднимаются вечные вопросы жизни и смерти, любви и веры. Особую выразительность приобретает мотив будущей – за гробом – встречи любящих душ. Другой столь же постоянный мотив: на тех, кого призывает к себе Бог, лежит печать избранника.

Характерен также для эпитафии романтизма экспрессивный взрыв, выражение безудержного горя и потрясения.

«Где добродетель? Где краса?
Кто мне следы ее приметит?
Увы! здесь дверь на небеса…
Сокрылась в ней – да солнце встретит!»
 Г. Р. Державин
«Во мраке веры ты Спасителя любила
Любила ближняго, порочных но судила,
Любила ты меня, любила всех людей,
Любовь к Спасителю – был свет твоих путей.
О друг безценный мой! друг в сердце незабвенный!
Прах милыя жены! прах сердцу драгоценный!
Прими сей памятник в залог моей любви, -
Покойся до трубы, - в зарях небес живи!»

Однако постепенно романтическая идеализация превращается в штамп, не имеющий отношения к действительности.

Примером может служить эпитафия на памятнике графа Аркадия Ивановича Моркова. Покойный, по отзывам современников, был весьма своеобразным человеком. Язвительный, злой, высокомерный, не учтивый, да и на дипломатическом поприще совершавший серьезные ошибки. Например, его легкомыслие стало причиной ужасного недоразумения, из-за которого расстроилось бракосочетание шведского короля со старшей великой княжной, что, в свою очередь, ускорило кончину Екатерины II... Однако слова, выбитые на пышном памятнике графу, рисуют перед нами образ человека сильного и в тоже время кроткого, настоящего исполина духа.

«Поборник истины, блюститель правоты,
Служил, как верный сын, Отечеству, престолу,
Как столп, недвижим, непреклонен долу,
Высокий, тонкий ум и сердца доброты
Всегда он озарял чистейшею душою;
Был славен на земли, но верою святою
В прекрасных днях своих стремился к небесам;
Здесь в памяти живет, а дух бессмертный – там;
Дочь благодарная печалью сражена,
Лежит едва дыша у праха ей священна.
Лежит и молится и про себя и вслух,
Да в лоне Божием его почиет дух».

Как известно, о мертвых либо хорошо, либо ничего, и в данном случае лучше было бы, наверное, ничего, а то у знавших графа эти слова могли вызывать лишь ехидную улыбку.

Ко второй половине XIX века складываются новые общественные культурные условия, которые прямо или косвенно приводят к резкому сокращению размера стихотворных эпитафий. В 1840-е годы, в эпоху прозы, критики и публицистики, сентиментальные надписи на памятниках воспринимаются как анахронизм.
Религиозные эпитафии. Блаженны плачущие, ибо они утешатся
На надгробиях 1840-х годов во множестве встречаются соответствующие надписи из священных текстов. Причина популярности — усиление позиций ортодоксального православия.
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (От Иоанна, 14:1)






«Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю и явлюсь ему Сам» (от Иоанна, 14:21)

Благодарственные эпитафии. От Друзей Почитателей ея таланта и Сотоварищей
С этим типом эпитафий, я думаю, все знакомы. Это надписи, сообщающие, кто установил данное надгробие в память кому. Часто сочетаются с другими типами эпитафий, например, с опознавательными.









«Почтенному родителю от благодарных детей».

Нотные эпитафии. Ля-ля-фа
На памятниках композиторам – начиная с Михаила Ивановича Глинки – воспроизводятся, как правило, нотные тексты. Выбор музыкальных фраз не случаен: они ключевые для творчества музыкантов, как хор «Славься» у Глинки, монолог Пимена на памятнике Мусоргского, цитата из «Богатырской» симфонии Бородина и др.
Надгробие А.С. Аренского.
Эпитафии на иностранных языках
Не уверена, стоит ли их выносить в отдельную категорию, но упомянуть все-таки стоит.

Люди, похороненные под этими плитами, были иностранцами и, естественно, прощальные слова выбиты на их родном языке.

По понятным причинам таких надгробий много на Лютеранском кладбище, но в связи с тем, что часть надгробий, представляющих наибольшую художественную ценность, перенесена в Лавру, множество их и на этих кладбищах.
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