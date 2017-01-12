Под камнем сим. Эпитафия

Екатерина II и к своей эпитафии отнеслась со всей серьезностью, заказав ее еще при жизни, чтобы иметь возможность поправить. А для шутки написала и свой вариант: «Здесь лежит Екатерина Вторая, родившаяся в Штеттине 21 апреля 1729 года. Она прибыла в Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. Четырнадцати лет от роду она возымела тройное намерение – понравиться своему мужу, Елизавете и народу. Она ничего не забывала, чтобы успеть в этом. В течение 18 лет скуки и уединения она поневоле прочла много книг. Вступив на российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастие, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы веселонравная, с душою республиканскою и с добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей легко давалась, она любила искусства и быть на людях».



По одной из легенд, собственноручно написал себе эпитафию и великий полководец Суворов. По другой версии, автор эпитафии поэт Державин, но Суворовым идея была горячо принята. Только три слова: «Здесь лежит Суворов». Правда, выбить на надгробие такую лаконичную надпись удалось только спустя 50 лет после похорон, благодаря хлопотам внука. Первоначально было, как принято, нечто витиеватое.



Благодаря тому, что мода на торжественные эпитафии требовала, чтобы подобные вирши появились на могилах каждого более-менее состоятельного человека, а друзья-поэты, способные искренне и красиво оплакать кончину в стихах, были далеко не у всех, родственники усопшего вынуждены были обращаться к профессиональным сочинителям эпитафий. Один из самых известных мастеров - Василий Григорьевич Рубан. Многократное повторение одной и той же схемы, сухой и безличной, создало Рубану репутацию «надгробописца» (Д. И. Хвостов).