«И светла Адмиралтейская игла»: краткая история и легенды о главном символе Петербурга

И верфь, и крепость

Петербургское Адмиралтейство изначально задумывалось как верфь и было заложено спустя год после основания города. В походном журнале Петра I сохранилась запись от ноября 1704 года: «Заложили Адмиралтейский дом и веселились в остерии [питейном доме], и веселились». В длину постройка была почти в полкилометра, в ширину – как 25-метровый бассейн.

Строили здание рекордно быстро: через несколько месяцев после основания на верфи уже стояли основные постройки, а плотники начали собирать первые корабли. Считается, что царь лично трудился на объекте в должности баса – главного мастера, он даже получал зарплату. Условия для работяг были жёсткие: рабочий день начинался в пять утра, а заканчивался около девяти вечера.

В итоге Адмиралтейство получилось не простым местом постройки и ремонта судов, а настоящей крепостью: здания ограждали земляные валы и бастионы; по периметру шёл глубокий ров с водой; вокруг крепости была сделана насыпь гласиса – ровная площадка, где удобно размещались орудия. Чтобы противник не напал внезапно, обустроили эспланаду – обширное, свободное от построек пространство для обзора местности, простирающееся до современной Малой Морской улицы.

Первым судном, построенным на верфи, был прам. По сути, это огромное корыто с 18 пушками, которые управлялось парусами и рабочей силой гребцов. На воду его спустили в 1706 году.

Чертёж прама Николааса Витсена, 1671 год. Фото: wikipedia.org

Из каморки в музей

Пётр хотел сохранить все наработки своих мастеров и в 1709 году основал модель-камеру – кладовую, где хранились корабельные чертежи и модели всех построенных на верфи судов. Позднее из этой комнатушки вырос Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого (ЦВММ) – один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира.

К 1715 году на верфи работало более 10 тыс. человек. В здании размещались склады, мастерские, кузницы, службы адмиралтейского ведомства. Во дворе строили корабли, а по периметру был канал (засыпан в 1817 году), который носил и оборонительную, и транспортную функции: соединяясь с Адмиралтейским каналом, он был интегрирован в сеть городских каналов, по нему доставлялись строевой лес из Новой Голландии и другие стройматериалы.

Вид Адмиралтейской верфи, гравюра. Алексей Зубов, 1716/1717 год. Фото: hermitagemuseum.org

Перестройка, кораблик на шпиле

Первая перестройка Адмиралтейства случилась в 1711 году, а спустя несколько лет была реализована идея вертикальной доминанты: над воротами установили металлический шпиль с корабликом, водружённый голландским мастером Харманом ван Болосом.

Золотой кораблик – один из главных символов Петербурга, у которого есть несколько трактовок: он может как повторять силуэт первого корабля, вошедшего порт в начале 18 века, так и быть изображением фрегата «Орёл» – первого русского военного корабля, построенного в 1667–1669 годах. Второе утверждение базируется на том, что ни один из построенных Петром I до 1719 года кораблей не имел ничего общего с корабликом на шпиле.

Согласно легенде, три флага на мачтах кораблика были выполнены из чистого червонного золота, а в носовой части хранилась личная буссоль – инструмент для измерения горизонтальных углов на местности – императора.

Кораблик заменили в 1815 году на новый. Оригинал же потеряли. Спустя 71 год при очередном ремонте шпиля символ Адмиралтейства снова заменили на копию. Уже повидавший время кораблик отправили в экспозицию ЦВММ.

Фото: Instagram / @ rado_travelling, culture.ru

20 кг золота на «иглу Адмиралтейства»

Каменное здание Адмиралтейства появилось в 1732–1738 годах, прошлая постройка тогда пришла в ветхое состояние. Архитектору Ивану Коробову удалось, сохранив прежний план, придать сооружению монументальность. Это было необходимо, так как на верфи трудилось огромное количество горожан.

В центре, над воротами, была построена стройная центральная башня с позолоченным шпилем, который Александр Пушкин в поэме «Медный всадник» назвал «Адмиралтейской иглой». На 72-метровую высоту и был вознесён кораблик-флюгер.

Кстати, Коробов предлагал сделать шпиль ниже на 15 метров для пущей устойчивости. Однако его идею приняли с негодование, ведь само строение было символом превращения России в великую морскую державу. В итоге поступили ровно наоборот: шпиль сделали ещё длиннее. А чтобы «игла» не упала, она на 12 метров уходит внутрь здания.

На позолоту столько значимого символа ушло около 17,8 кг чистого золота. Ещё около 2 кг сусального золота использовали во время реконструкции в конце 20 века.

Группы нимф, несущих небесную и земную сферы после реставрации 2013 года. Фото: Н.В. Лобанов

Центральная башня Адмиралтейства после реставрации 2013 года. Фото: Н.П. Лобанов

Тайны сверкающего шара

На шпиле под корабликом можно заметить золотой шар. Во время реконструкции 1928 года его вскрыли и обнаружили внутри газеты 1886 года. В тайник, по традиции, добавили несколько номеров ленинградских изданий. А в 1977 году в шар спрятали ещё свежей прессы и текст новой Конституции СССР.

На вершине «Адмиралтейской иглы» хранится ларец со сведениями обо всех мастерах, которые ремонтировали шпиль. Есть легенда, что в тайнике также хранится шкатулка с золотыми монетами, открыть которую невозможно: секрет поворота механизма утерян.

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov, @golovdinov

«Адмиралтейский трезубец»

В 1738 году шпиль Адмиралтейства стал ориентиром не только для Невского и Вознесенского проспектов, но и современной Гороховой улицы.

Так здание стало центром композиции «Адмиралтейского трезубца» – трехлучевой системы улиц в центре Петербурга.

Фото: pikabu.ru