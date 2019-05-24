«Назад в будущее»: где находятся и что хранят капсулы времени в Петербурге

Послания для будущих поколений начали оставлять еще в глубокой древности – будь то вырезанная из кости фигурка животного, зарытая в землю, или бутылка с письмом и картой сокровищ.

Сам термин «капсула времени» вошел в обиход около 1937 года, когда в Нью-Йорке во время подготовки к Международной выставке 1939 года было предложено заложить «временную бомбу» из сплава меди, хрома и серебра на 5 тыс. лет.

Вес капсулы получился внушительный – 363 кг. Она содержит катушку ниток, куклу, пузырек с семенами, микроскоп, 15-минутную кинохронику и микрофильм со словарем, альманахом и другими текстами. Емкость зарыли на глубине 15 метров в парке Flushing Meadows. В 1965 году рядом поместили еще одну капсулу. Открыть их должны в 6939 году.

«Сейф столетия» – так называется другая известная «первая» капсула времени, которую оставила американка Анна Дейм в 1876 году. В металлический ящик она поместила газету, монеты, фотографии и другие предметы своего времени. Через сто лет ее открыл президент Джеральд Форд.

В Петербурге тоже есть капсулы времени. И они не менее интересны.

Непризнанное творчество горожан

В ноябре 2000 года в стену Петропавловской крепости заложили несколько сотен посланий от петербуржцев для будущих поколений. Большинство посланий – творчество непризнанных поэтов, художников и композиторов, а также обычные письма.

Получить через 50 лет весточку из прошлого сможет тот, кому автор письма передаст мельхиоровый жетон – ключ от капсулы времени. Участие в акции стоило 30 долларов.

Где: Петропавловская крепость

Срок: 2000-2050 года

Фото: Voxxter

В память о войне

Памятную капсулу времени заложили в мае 2010 года в честь 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на территории 60-го отдела УВД по Василеостровскому району.

В нее поместили письмо от сотрудников отдела и ветеранов. В нем участники акции выразили надежду на то, что в год открытия капсулы потомки будут помнить, какой ценой досталась победа над фашизмом. В память о подвиге также было посажено «Дерево жизни».

Где: территория УВД по Василеостровскому району

Срок: 2010-2045 года

Еще одну капсулу времени с письмами и с фотографиями, иллюстрирующими празднование Дня Победы в 2010 году, заложили в сквере на пересечении улицы Фучика и Бухарестской улицы. Акция называлась «Письмо в 2045 год».

В капсулу поместили послания потомкам, написанные школьниками Фрунзенского района, и землю, привезенную из города Олонец (Карелия), где в ожесточенных боях в годы войны мужественно сражалась 3-я Фрунзенская дивизия народного ополчения.

После закладки капсулы ветераны и школьники посадили 65 деревьев.

Где: сквер на пересечении улицы Фучика и Бухарестской улицы

Срок: 2010-2045 года

Комплекс «Климов»

На месте строительства конструкторского комплекса «Климов» – разработчика газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации – в декабре 2011 года поместили капсулу времени с посланием для будущих инженеров предприятия. В нем наши современники выразили надежду, что в 22 веке «Климов» будет выпускать лучшие двигатели в мире.

В капсулу также поместили шариковую ручку. Это сделал исполнительный директор предприятия. Свой жест он объяснил просто: «Тоже на память потомкам».

Где: строительно-производственный комплекс «Климов»

Срок: 2011-2111 года

Фото: «Климов»

Самая высокая капсула времени в Петербурге

Исторически сложилось, что при реставрации Адмиралтейства в специальный ларец в шаре на шпиле закладывают газеты и другие послания потомкам.

С 1886 года в него успели положить медную памятную доску, две газеты от 1886 года, две газеты конца 1920-х годов, девять газет от 1977 года, текст проекта Конституции СССР за 1977 год, отчеты мастеров о проведенных работах шпиля, фигурки корабля, письма.

В шаре также хранится икона Покрова Пресвятой Богородицы. Во время последнего ремонта в августе 1999 года капсулу времени дополнили новыми печатными изданиями.

Где: Адмиралтейский шпиль

Фото: wikipedia.org

Послание комсомольцев

В октябре 2018 года в день 100-летия со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи в Петербурге вскрыли капсулу с посланием из 1968 года. Она хранилась в здании БЦ «Эринсонъ», бывшего завода «Красная заря», бывшего завода «Эрикссон» Ларса Магнуса Эрикссона.

«Мы живем в трудное, но прекрасное время. Трудное – потому, что каждый день, каждый час империалисты готовят против нас войну. Прекрасное – потому, что мы своими руками строим счастье для грядущих поколений», – написано в послании.

В письме комсомольцы пожелали потомкам счастья в борьбе за идеологию: «Мы счастливы тем, что с каждым днем все больше людей земли встают под знамена марксизма-ленинизма. Счастья и вам, товарищи! Счастья в борьбе».

В администрации Выборгского района тогда рассказали, что в 1968 году также были оставлены капсулы на заводах «Карл Маркс», «Светлана» и «Климова», но их не смогли обнаружить.

Фото: кадр из видео с YouTube-канала silver65536