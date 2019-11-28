Утраченная красота: особняк Бремме на Васильевском острове

Здание на 12-й линии Васильевского острова появилось ещё в первой половине XIX века. Точная дата не установлена, автор дома тоже.

Первая точная информация появилась лишь в 1851 году. Тогда первоначальный вариант дома изменил архитектор Николай Гребёнка.

Примерно в то же время в Петербург приехал Эдуард Бремме, чья фамилия через полвека будет постоянно ассоциироваться со зданием на Васильевском острове.

В середине XIX века Бремме был начинающим архитектором. Тогда только окончил университет в Дерпте (бывшее название эстонского города Тарту, – прим. ред), а в Северную столицу он прибыл к своему брату Фридриху.

Он поселился у него, и вскоре они стали застраивать Петербург деревянными зданиями. Спустя некоторое время Бремме-младший женился на дочери знаменитого аптекаря Пеля.

1907 год. Фото: citywalls.ru

Эдуард переехал в Москву, где основал компанию, производившую железнодорожные вагоны. Там же у него с женой родились три сына.

Бремме планировал открыть крупный завод, но жизнь сложилась так, что у него ничего не вышло. Он вместе с женой видел успехи аптекаря Пеля, поэтому решили, что двое их сыновей будут учиться на химиков. Третий сын стал изучать торговлю.

Когда дети повзрослели и окончили учёбу, они решили заняться собственным делом. В конце XIX века они приобрели именно это здание на Васильевском острове и превратили его в комплекс для фабрики эфирных масел, эссенций и красок. Для этого пришлось сделать пристройку к основному корпусу – это сделал архитектор Алексей Сосков.

Сам особняк реконструировал Владислав Карпович. Это произошло в 1906 году.

Фото: Instagram / @anastasia_solnechnaya89

Предприятие «Братья Бремме» оказалось очень прибыльным. Продукцию завода на 12-й линии В. О. Закупали из многих городов для создания парфюмерии, десертов и других товаров.

Слава фабрики начала угасать лишь во время Октябрьской революции. Она не перестала работать, но была национализирована. Название сменили на «Фруктовый аромат», а позднее – на «Политкаторжанин».

Незадолго до блокады фабрика превратилась в витаминный комбинат. Здание особняка приспособили под аптеку, которая была очень знаменита в Ленинграде.

Лекарства продолжали производить здесь до конца XX века. Но внешний вид здания стал портиться намного раньше. Например, угроза сноса появилась ещё на рубеже 1960-70-х годов.

Фото: citywalls.ru

В последние годы особняк находится в очень плохом состоянии. О былой жизни здания уже ничего не напоминает. Без справки из интернета сложно догадаться, что раньше это было известное место.

Остатки фабричных помещений были снесены в середине 2000-х годов. Сам же особняк был признан вновь выявленным объектом культурного наследия.

Тем не менее никаких действий по его спасению нет. В 2017 году собственника здания оштрафовали за ненадлежащее состояние памятника на 1,5 млн рублей. На следующий год стало известно, что территорию выкупила группа AAG, которая хочет снести историческое здание.

Такое решение было принято из-за критического состояния особняка, рассказывал в интервью порталу «Канонер» глава AAG Александр Завьялов. Девелоперы обещали возвести точную копию дома в составе гостинично-жилого комплекса. Но пока что будущее особняка Бремме находится под вопросом.

Фото: Instagram / @isaikintim, @sandra_lisitsa