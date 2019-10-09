Памятник Николаю I на Исаакиевской площади: архитектурный шедевр

Император Николай I правил Россией почти 30 лет. Его эпоха началась в июне 1825 года и закончилась в феврале 1855 года.

За три десятилетия в стране произошло многое. В самом начале царствования Николая прошло восстание декабристов, через несколько лет в Петербурге состоялся холерный бунт. В конце 1830-х годов запустили первую в России железную дорогу. Это малая часть событий, случившихся за 30 лет.

Николай I скончался в 1855 году, и вскоре после его смерти началось создание памятника бывшему государю. Его сразу решили поставить на Исаакиевской площади.

Предположительно 1859 год. Фото: pastvu.com

Проект доверили уважаемому архитектору Огюсту Монферрану. Он также занимался строительством Александровской колонны и Исаакиевского собора.

Памятник стал для Монферрана одним из последних проектов. Он скончался в 1858 году, спустя три года после начала работы над скульптурой Николая I. Архитектор не успел увидеть своё творение – статую открыли в 1859 году.

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В создании монумента Монферрану помогал Пётр Клодт. Скульпторы также принадлежат знаменитые кони на Аничковом мосту.

У авторов памятника Николаю I было два условия. Император должен был сидеть на коне, а на пьедестале необходимо было запечатлеть важные события, связанные с его правлением. Оба пожелания были выполнены.

Памятник был готов летом 1859 года. На него потратили больше 750 тыс. рублей и 20 тыс. кг различных металлов.

1874 год. Фото: А. Фелиш / pastvu.com

Скульптура высотой в шесть метров состоит из нескольких ценных материалов. Например, из белого мрамора и карельского кварцита.

Главной особенностью монумента стало его необычное положение. Конь опирается лишь на две задние ноги, что было новинкой для Старого Света. На середину XIX века в мире был лишь один подобный памятник – статуя седьмому президенту Эндрю Джексону в Вашингтоне.

Под Николаем изобразили его любимого коня. Чистокровного арабского скакуна звали Амалатбек.

На постаменте, как и желал Александр II, были созданы барельефы по историческим событиям. Их четыре, по одному с каждой стороны.

Один из барельефов посвящён восстанию декабристов, другой – холерному бунту, когда Николаю I пришлось отправиться на Сенную площадь, чтобы успокоить восставших из-за эпидемии и её последствий. Третий изображает открытие Веребьинского моста в 1851 году, который стал самой длинной железнодорожной переправой в стране. На последнем – награждение Михаила Сперанского за издание Свода законов Российской империи.

Фото: commons.wikimedia.org

Монумент на Исаакиевской площади состоит не только из статуи императора, коня и постамента. Его также украшают четыре фигуры женщин.

По замыслу авторов, они символизируют четыре понятия – веру, мудрость, правосудие и силу. У одной из скульптур изображена голова императрицы Александры Фёдоровны, у остальных – его дочерей.

Ограда вокруг памятника появилась не с самого начала. В XX веке она отсутствовала на протяжении десятилетий – с 1930-х годов до 1992 года.

Также композицию украшают фонари. Большие канделябры установили в 1860 году. Их изготовил Роберт Вейгельт, архитектор и академик Академии художеств.

1944 год. Фото: Сергей Шиманский / armeniasputnik.am

С появлением Советского Союза памятник Николаю I хотели убрать. Одним из вариантов было создание памятника декабристам на постаменте. Спасла монумент её конструкция – благодаря тому, как конь держится на двух ногах, композицию признали инженерным шедевром.

Памятник пережил и блокаду. В годы войны его накрыли специальным навесом, чтобы он не был виден для пролетавших над Ленинградом бомбардировщиков.

Серьёзных повреждений за полтора века у монумента не было. Его периодически приводили в порядок, однако пару раз композиция всё-таки пострадала.

Например, в 2011 году из-за вандала (которым оказался сторож соседнего кадетского корпуса) повредился наконечник копья одной из фигур. Спустя три года в ДТП повредился фонарь, а ещё один – из-за спецтехники в 2015 году.

К 2018 году памятник оказался в аварийном состоянии. Скульптуру закрыли на первую в истории реставрацию. Осенью того года конструкцию скрыли под лесами, которые снимут не раньше 2020 года.

Весна 1987 года. Фото: Ben Chi / fototerra.ru